El doloroso mensaje de la sanjuanina que tiene una de las enfermedades más raras del mundo 

"Es triste ver como la vida sigue, como la vida siguió para todo el mundo, y como por cosas injustas, dolores tan grandes, enfermedades, te podes quedar fuera de tanto... de la vida básicamente, querer intentar vivir cuando el mundo se derrumba es muy difícil. Cuanto tiempo más se puede aguantar?? Van a ser cuatro años desde que el mundo se me vino abajo y todo empezó a caerse poco a poco, relacionado a la enfermedad y no, pero claro sin salud todo lo demás no se puede arreglar, me visualizo sana cada minuto de mi vida y veo como podría mejorar tantas cosas, trabajar y hacer lo que amo como alguien normal. No tener quemado el cerebro y la vida por sostener un dolor crónico pero que es agudo las 24hs y que todo el cuerpo se empieza a romper, me visualizo bien pero parece que todo lo realizado, el esfuerzo extremo por mejorar día a día, por levantarme de la maldita cama todos los días de mi vida, por bañarme, por sentarme a comer, levantarme a buscar agua, todo es un esfuerzo inexplicable y que es cotidiano para todos, que difícil es querer vivir y que la vida te diga básicamente que NO", escribió Florencia en sus redes.

Para finalizar, la sanjuanina expresó que "solo quiero vivir y no sufrir todos los días, por qué es tan difícil, no sufrir de dolor ni todas las cosas paralelas que pasan, que realmente parece una película, pero no... es la vida real y no tiene fin..."

La historia de Florencia

La odisea de Florencia comenzó en 2019.Pasó por distintos centros de salud donde le indicaron que se hiciera diferentes estudios por posibles diagnósticos pero ninguno era preciso. Incluso fue como pasó por ginecólogos, gastroenterólogos y hasta psiquiatras. Luego decidió ir a Mendoza para buscar una solución a la incertidumbre de su padecimiento. Le diagnosticaron muchas cosas: abdomen agudo, apendicitis, menstruación retrógrada, cólicos renales, quistes hemorrágicos, várices pélvicas, síndrome de ansiedad pos-pre menstrual. Incluso fue medicada con ansiolíticos y antidepresivos.

A los siete meses de que comenzara su calvario, un médico de Córdoba le dijo que padecía de endometriosis profunda y que solamente en Buenos Aires iba a poder hacerse el estudio que le confirmara esto. A los días se entrevistó con un médico especialista que le aclaró las sospechas.

La endometriosis se produce cuando el endometrio (Membrana mucosa que recubre la cavidad del útero) se adhiere a los órganos de la pelvis y comienza a crecer. Este tejido endometrial desplazado causa irritación en la pelvis y puede provocar dolor e infertilidad. El tejido sigue reaccionando a los cambios hormonales que se producen en cada ciclo, provocando una hinchazón en los órganos donde se sitúa. Todo este proceso podría conllevar a un sangrado interno, a la descomposición del tejido y la inflamación de los órganos afectados, lo que podría desembocar en fuertes dolores, problemas intestinales, adherencias e infertilidad siempre dependiendo del estadio de la enfermedad.