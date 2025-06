Coaching

¿Amor o compañía? Cuando el miedo a la soledad mantiene viva una relación vacía

“Ya no siento lo mismo, pero no quiero quedarme solo/a.” Si esta frase ronda tu cabeza con frecuencia, no estás solo. Millones de personas permanecen en vínculos afectivos que ya no les generan plenitud por una razón común y poderosa: el miedo a la soledad. INCLUIMOS UN TEST al final del articulo.