Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de San Juan se reunió este martes por la noche en la casona de la calle 25 de Mayo, con el objetivo de tratar los temas centrales de este 2026, como la reforma del Código Electoral y el 50 aniversario del Golpe de Estado. Sin embargo, el tema central del encuentro fue la modificación a la Ley de Glaciares, que se tratará este jueves en el Senado de la Nación. Uno de los que se encargó de "poner el pecho" en este sentido fue Alberto Hensel , exministro de Gobierno y exministro de Minería de la provincia (así como también exsecretario de Minería de la Nación), pilar fundamental de la gestión del senador Sergio Uñac durante sus años como gobernador. En este sentido, se llegó a la conclusión de que San Juan deberá continuar con su postura pro minería y apoyar el proyecto. Un posicionamiento que le marca la cancha al exmandatario sanjuanino de cara a la votación.

En el encuentro estuvieron presentes, además de Hensel, Juan Carlos Quiroga Moyano, Rubén Uñac, Mauricio Ibarra, Cristian Andino, Graciela Seva, Walberto Allende, Fabiola Aubone, Marisa López, Juan Pablo Gómez, Sonia Recabarren, Fernanda Paredes, entre otros. Varios de ellos, como Allende y Uñac (que fueron autoridades de las Comisiones de Minería en Diputados y en el Senado respectivamente), fueron clave en la defensa de la actividad minera cuando el país tenía otra postura y San Juan iba a contramano.

De esta manera Hensel, Gioja, Allende y Uñac fueron quienes hablaron en pos de la modificación de la Ley de Glaciares. Hicieron un repaso histórico del posicionamiento de San Juan como provincia pro minera y del historial legislativo. Según indicaron fuentes partidarias, es probable que el PJ saque un comunicado aclarando la postura del partido antes del jueves.

Este posicionamiento le marca un rumbo a Sergio Uñac, que, conforme dijeron desde el PJ, "es muy probable que vote a favor". Todo esto, en línea de las políticas que impulsó cuando era gobernador y a su propio posicionamiento respecto a la legislación que se aprobó en el 2010. Cabe recordar que la modificación de esta legislación le devuelve la autonomía a las provincias respecto a sus recursos naturales y, lo más importante, delimita con mayor precisión la diferencia entre ambiente glaciar y periglaciar. En San Juan, esto es fundamental para la minería, ya que hay varios proyectos que necesitan esta aclaración para continuar, como Pachón.

Dentro del PJ, quien podría votar en contra es la senadora Celeste Giménez, quien tiene una postura más férrea respecto al gobierno de Javier Milei y forma parte de la estructura verticalista de La Cámpora.

El Código Electoral y la espera

Otro de los puntos de que se tuvo en cuenta en este encuentro fue la reforma del Código Electoral. Conforme explicaron las fuentes, hay mucha cautela respecto a lo que hará el gobernador Marcelo Orrego respecto a esto, ya que los proyectos de ley que eliminan el Sipad perdieron estado parlamentario. Sin embargo, se acordó que haya vía libre para dar a conocer el proyecto presentado por Mario Herrero, que continúa teniendo estado parlamentario.