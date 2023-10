Randazzo habló de San Juan, de lo que le gustó de Uñac y de lo que no

La fórmula Schiaretti-Randazzo no lleva candidatos al Congreso en San Juan. El candidato a vice argumentó que "no hemos tenido la posibilidad de tener un aparato político ni recursos para poder conformar lista de locales. Pero San Juan tiene la oportunidad de acompañar la fórmula presidencial, y yo no tengo dudas de que si los sanjuaninos reflexionan sobre quién es el mejor candidato, por ser un hombre del interior federal, por gobernar una provincia cercana a San Juan, es Schiaretti", analizó.

image.png

Respecto de la candidatura de Uñac, que va en la boleta que lleva a Sergio Massa para presidente, en la entrevista con Radio Sarmiento, Randazzo sostuvo que "creo que no hay duda de que las políticas llevadas adelante por el gobierno de Uñac en muchos aspectos han sido destacables y en otros aspectos no. De hecho, no han sido acompañadas en las últimas elecciones y es una lástima. Y creo que eso tiene mucho que ver también con haberse dejado colonizar por el kirchnerismo. Me da la impresión a mí que la sociedad en San Juan priorizó otras cosas, independientemente de la gestión que ha llevado adelante Sergio Uñac. De cualquier manera me parece que hay que mirar para adelante, hay gente valiosa en todos lados".

También analizó el candidato de Hacemos por Nuestro País que "yo tengo un aprecio personal, pero creo que se han equivocado, tanto él (Uñac) como el flaco Gioja, creo que se han equivocado en acompañar a las políticas de este gobierno. Eso ha generado una actitud de rechazo de parte de los sanjuaninos, que no se sienten representados por el gobierno nacional. Esto ha pasado en muchas provincias, ha pasado en Chaco, ha pasado en Santa Cruz, ha pasado en Santa Fe, ha pasado en Mendoza, y fíjese que no pasó en Córdoba, porque Córdoba no se ha dejado colonizar por el kirchnerismo".

Además, consignó Randazzo que "yo no creo que tanto el Flaco como Sergio estén de acuerdo en que, por ejemplo, el candidato a presidente sea Massa, un ministro de Economía que está llevando a Argentina al desastre".

Por último, el postulante a vicepresidente pidió el acompañamiento de los sanjuaninos y sanjuaninas con su voto este 22 de octubre. "El voto inútil es votar a los que nos llevaron a donde estamos, es votar a quienes transformaron el trabajo en planes y que han deteriorado la educación. Nosotros somos el voto útil", destacó.