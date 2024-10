Qué puede implicar la decisión de la CGT San Juan de no apoyar al kirchnerismo para el PJ

El martes, la Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un documento titulado Recuperar lo mejor de nuestra tradición justicialista. Una declaración para tomar distancia de la postulación de Cristina Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista. La central obrera pidió unidad "sin personalismos". En San Juan, el secretario General de la delegación, el diputado provincial Eduardo Cabello, adhirió verticalmente al comunicado y pidió una "unidad que sea en serio, no del dedo" y que se haga "con el consenso de todos no porque ellos autoproclamen". Dos dardos a la expresidenta.

Postura Para la CGT San Juan, el PJ nacional necesita una unidad "que no sea del dedo" y se desmarcó del kirchnerismo

La decisión de la CGT San Juan de no apoyar al kirchnerismo va a contramano del lineamiento del Partido Justicialista local. El presidente, el jefe de bloque Justicialista en la Legislatura, Juan Carlos Quiroga Moyano, acompañó la candidatura de Cristina. Siguió la orden de su conductor, el senador nacional Sergio Uñac, que está de parabienes con La Cámpora desde el acuerdo que motorizó Eduardo Wado de Pedro para posicionar a Celeste Giménez en el Senado. El exgobernador incluso sonó como un posible candidato bendecido por Cristina hasta que llegó el operativo clamor K y anuló cualquier chance.

El otro que bancó a Cristina es el tres veces gobernador José Luis Gioja. El dirigente tuvo una reunión con la ahora candidata de la lista Primero la Patria y bajó línea. El espacio Lealtad Justicialista juntó avales para la expresidenta principalmente en Rawson y en Rivadavia. El uñaquismo hizo lo mismo. Aunque con un tímido apoyo de los intendentes. Los jefes comunales, que son los titulares de las Juntas Departamentales, no tuvieron la performance esperada, según dijeron fuentes peronistas.

Un ejemplo del escaso entusiasmo es el caso de Rivadavia que, sin conducción del aparato municipal, juntó la misma cantidad de firmas de afiliados que Rawson, Pocito y Jáchal, que aportaron más de 200 avales cada uno. Aparentemente, de acuerdo a lo que dijeron operadores, el gramajismo aportó 1.000 avales de Chimbas, departamento que timonea Daniela Rodríguez, esposa y socia política de Fabián Gramajo, del San Juan Te Quiero. En tanto, la Juventud Peronista también recolectó algunas firmas. Todos los mencionados jugaron para Cristina, pese al coqueteo que sostuvieron durante meses con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, postulante de la lista Federalismo y Justicia. Incluso, en un momento, la JP sanjuanina llegó a corear: "Atención, atención, Ricardo te saludan los soldados de Perón".

Sin embargo, la CGT San Juan se mantuvo al margen de la discusión y de la cosecha de avales para la expresidenta de la Nación hasta ahora. El mismo día de la presentación de firmas, el lunes, este diario consultó a Cabello. El dirigente de la UOCRA no se expresó. "El sindicalismo es vertical, todavía no nos podemos pronunciar", aclaró e informó que iba a esperar directrices de Buenos Aires. Llegaron el martes y con dardos para el kirchnerismo. El cegetista sanjuanino aceptó el comunicado y lo difundió con el resto de los líderes sindicales locales. La mayoría aceptó. Hubo una disonancia: el titular del SATSAID, Mario Quinteros, un ferviente kichnerista, no estuvo de acuerdo. Sin embargo, sólo atinó a comentarlo con su círculo cercano.

Actualmente, la CGT provincial está liderada por el Movimiento Político Sindical, un espacio que conformó Cabello para respaldar la candidatura de Sergio Uñac en el 2023. Cuenta con 54 de los 62 gremios con personería jurídica. Pero luego de la derrota del peronismo en la provincia, hubo rumores de distanciamiento entre el exgobernador y el sindicalista.

image.png Acto del Día del Trabajador del 2023.

El rumor comenzó en mayo, en la antesala a la segunda reunión del Consejo Provincial Justicialista, cuando el senador nacional convocó a su tropa al salón Milenio, en Santa Lucía, para comunicarles la decisión de ir a elecciones internas lo antes posible. En ese momento, fuentes indicaron que Cabello se retiró visiblemente molesto del encuentro. "Está caliente", fue el textual de las fuentes.

El sindicalista lo aclaró. En Off the record, el streaming de Política de Tiempo, dijo que se retiró por cuestiones de agenda de la CGT nacional y que se lo había comunicado al exgobernador con anticipación. Además, bancó el liderazgo de Uñac en el peronismo. "Si hay un hombre que tiene una cantidad de votos es Sergio Uñac. Tiene una cantidad de votos relevante para seguir haciendo cosas. Las derrotas, los golpes te enseñan a ser más blando o más duro. Creo que él tiene esa autocrítica", afirmó. Aunque después faltó a otra reunión del Consejo Provincial y los propios uñaquistas renegaban en voz baja.

La decisión de la CGT San Juan de no acompañar a Cristina como sí lo hizo Uñac puede ser considerada como otra señal de descontento de Cabello con el senador. En su rol de diputado provincial, el cegetista se ausentó de una sesión clave: el debate por la adhesión el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Cabello ratificó su apoyo al proyecto libertario, pese a no acudir al recinto "debido a una reunión". Fue el único justicialista ausente. En esa ocasión, la opinión del gremialista también fue opuesta a la de Uñac, que votó en contra en el Senado de la Nación. "Es una ley llena de imprecisiones que genera temor en los sectores económicos de la provincia", explicó el exgobernador.

Cabello supo ser el tercer hombre en la línea sucesoria del poder en San Juan. Como vicepresidente primero de la Legislatura, quedó a cargo de la provincia durante las ausencias de Sergio Uñac y Roberto Gattoni. Una muestra de confianza mutua entre el entonces gobernador y el líder de la CGT local. No obstante, fuentes calificadas dijeron que Cabello no está de acuerdo con la kirchnerización del Partido Justicialista, al igual que el diputado nacional Walberto Allende, que también tuvo un chispazo con Uñac por el RIGI.

¿Qué puede implicar la decisión de la CGT San Juan de no apoyar al kirchnerismo para el PJ? Desde ya un distanciamiento de psoturas sobre la conducción partidaria entre Uñac, recientemente convertido en un alfil de Cristina, y Cabello, que si bien no acompañó la postulación del adversario, Ricardo Quintela, sí criticó la actitud de la expresidenta de bendecir a dirigentes con el dedo como pasó con Alberto Fernández. También puede interpretarse como que Uñac pierde el respaldo sindical sanjuanino mientras esté del lado de La Cámpora, con la que tuvo una gran apertura en el PJ sanjuanino. De hecho, una de las triunviras de la JP, Sofía Herrmann, es camporista. Algo impensado hasta hace meses atrás.

Por ahora, Uñac construye puentes con el sindicalismo nacional. El senador dio una charla junto al secretario General de los Judiciales, Julio Piumato, en la sede principal de la CGT en Buenos Aires. El sanjuanino estuvo junto al intelectual peronista Aritz Recalde, que presentó el libro Perón está en el futuro, una reedición del texto del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.