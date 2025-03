Qué opinaron los dirigentes sanjuaninos sobre el discurso de Milei

"El Presidente hizo un racconto de su primer año de gestión haciendo hincapié en éxito de su programa económico y en la reforma del Estado e hizo anuncios importantes como por ejemplo en materia de seguridad (baja de edad para imputabilidad y agravamiento de las penas del Código Penal). Anunció la eliminación de impuestos. Sin dudas es un discurso que muestra que seguirá profundizando su modelo político y económico".

José Peluc, diputado nacional y representante de Javier Milei en San Juan

"Un mensaje imperdible como es nos ha acostumbrado Javier. Un mensaje firme con decisiones y un análisis del año que pasó. Fue claro, conciso y con muchas modificaciones para el año que se viene para seguir cumpliendo la las promesas de campaña.

Lo principal es el tema de la producción y de la exportación de los productos que que genera la Argentina. Eso se ha destrabado mucho en ese sentido y que creo que tenemos que seguir yendo en esa dirección.

Otra cosa, principal, es llegar al año que viene con solamente dos impuestos, invitar a las provincias a que compitan con sus impuestos provinciales y de esa manera poder obtener más o menos inversión. Pero que sea un problema de cada provincia".

Bruno Olivera, senador de La Libertad Avanza

"Fue un discurso sostenido, un discurso picante, un discurso necesario en el que en la primera parte hizo un repaso de de dónde veníamos y cómo se vio el país después de todas las políticas que se hicieron el año pasado, con un objetivo claro que era estabilizar la economía y se logró con creces. El presidente recordó el primer año de gestión en el que logró el equilibrio, que no era poco y disminuir la inflación, que arrancó con un 25% y después fue bajando y sigue bajando, un logro que nadie creía que fuera a llegar, con lo cual es importante remarcarlo en ese tipo de discurso. Y bueno, después finalmente anunció una serie de medidas que profundizan el mismo modelo que se viene haciendo desde que asumió la presidencia. Tuvo también como foco la inseguridad y reforzar leyes para que esa puerta giratoria, ese zafaronismo que estuvo presente durante tantos años, se termine. Por el otro lado, indicó que seguirá estabilizando la economía para poder salir del cepo y esa diferencia de precios que vemos y los sanjuaninos lo sabemos porque muchos sanjuaninos viajaron al exterior y estuvieron en Chile y era una diferencia de precios que en muchos productos es injusto para los argentinos. Se anunció hoy la reducción de impuestos, que hace también que los argentinos tengan más capacidad de compra. Esperamos con ansias que inicie este año legislativo para poder tratar todos estos proyectos que se anunciaron".

Jorge Chica, diputado nacional UXP

"Milei intentó instalar un relato, que como estamos viendo está plagado de incoherencias y falsedades y un profundo deprecio por la realidad que vive nuestro pueblo. Habló de la peor herencia de la historia pero la peor herencia que reciben los argentinos hoy son sus políticas de ajuste salvaje. En apenas un mes, Milei provocó la mayor caída del poder adquisitivo desde la crisis del 2001. Habló de un ajuste positivo: ¿para quién es positivo? Lo que vemos nosotros es que echaron a más de 40.000 trabajadores del Estado, dejando familias en la calle. No se trata de ñoquis, como él dice con desprecio, son científicos, médicos, personal de la cultura y de organismos que garantizan los derechos básicos. También dice no creer en el Estado, pero mientras tanto lo usa para designar jueces a dedo como denunció él mismo que no se debía hacer. Se jacta de eliminar la pauta oficial pero utiliza comunicadores afines para blindar su discurso y atacar a opositores. Me preocupa mucho cuando dijo obra pública cero, lo vende como si fuera una virtud pero no es eficiencia, es abandono. Miles de obras paralizadas en todo el país, desde rutas, pasando por hospitales y escuelas, afectando a millones de argentinos. Eso es una estafa a las provincias, a los trabajadores de la construcción y a cada ciudadano que esperan esas obras. Dice que va a salir del cepo pero a costo de qué. ¿Con reservas negativas? ¿Con un país que no está industrializado y que se está deteriorando a pasos agigantados sin un resguardo para nuestras pymes, nuestras fábricas y nuestra industria? Como si fuera poco, no quiere acuerdos políticos pero nos pide al Congreso que avalemos un pacto con el FMI, un acuerdo que no conocemos en detalle y que viene a profundizar las mismas recetas que nos trajo hasta acá: ajuste, recesión y desigualdad. El presidente Milei cree que gobernar es destruir pero no hay un país posible sin Estado, sin empleo, sin industria, sin obra pública, sin justicia social. No hay futuro posible si sigue castigando al que trabaja y premiando a los que especulan. Desde UXP, que hemos estado atentos al discurso, no vamos a ser cómplices del odio, del saqueo ni de la mentira, vamos a defender a cada argentino que hoy sufre este brutal ajuste, con responsabilidad y con la convicción de que otro camino es posible".

Mauricio Ibarra, dirigente peronista

“Milei no habló de la mala situación económica, del cierre fábricas históricas, de la pérdida del trabajo, de los pésimos salarios de la gente. Demonizó la obra pública en un país que necesita más y mejores escuelas. Más y mejores hospitales. Milei vive en un mundo de fantasías mientras la gente la está pasando peor que nunca”.

Alejandra Leonardo, diputada provincial y presidenta de la UCR San Juan

"Francamente me parece que el Presidente, por supuesto, ha defendido su año de gestión y los logros obtenidos en materia económica. Sin embargo, me parece también que ha obviado profundizar en la situación de los que han resultado muy perjudicados con con algunas de esas medidas como por ejemplo los jubilados.

También veo con mucho pesar veo que no ha cambiado nada su discurso de violencia y de agresión cuando en realidad al final del discurso habla de un llamado a la unidad nacional.

Difícilmente se pueda lograr una unidad desde la violencia, o sea, para lograr esa unidad más que pregonarla hay que buscar el consenso".

Eduardo Camus, dirigente de Patria Grande

"Resulta difícil encontrar palabras para describir lo que hemos presenciado en la apertura de sesiones. Un papelón. Una vergüenza absoluta. Un show absurdo, una farsa violenta. El presidente memecrypto apenas podía leer su discurso y se limitó a agredir a la oposición. Habló ante un Congreso semivacío, con menos de la mitad de los legisladores presentes, sin trabajadores de prensa y sin permitir siquiera que se midiera el rating de la transmisión. Pero entre los pocos asistentes sí estuvo un jeque árabe. ¿Qué negocios habrá venido a cerrar? También se encontraba Manuel García-Mansilla, nombrado por decreto como juez de la Corte Suprema en flagrante violación de la Constitución. Un símbolo claro del momento crítico que atravesamos. El estafador que ocupa la presidencia inició su discurso hablando del crecimiento de la pobreza desde la década del 70. Lo que omitió es que ese crecimiento es consecuencia directa del modelo económico de Martínez de Hoz, el mismo que él está aplicando. Él mismo lo dijo: "No importa que cierren empresas". Su plan es destruir la industria nacional y condenar al país a la marginalidad. El ajuste no cayó sobre los privilegios de los poderosos, sino sobre los salarios de los trabajadores, los enfermos de cáncer, los jubilados y la educación. Es mentira que la pobreza haya bajado. Nadie vio reducir su alquiler un 30%, el consumo se desploma y la venta de alimentos está en caída libre. Pero los de siempre ganan: baja de retenciones, reducción de Bienes Personales, blanqueo para grandes capitales. Estamos ante el ajuste más regresivo de la historia. Nada nuevo en el Presidente Estafador, repetitivo hasta el aburrimiento. Lo que sí es inédito es que se golpee y amenace a un diputado nacional en el Congreso. Es urgente que la justicia y la oposición parlamentaria reaccionen. Es hora de ponerle un freno a la prepotencia, el odio y la destrucción de la democracia".

Cristian Jurado, dirigente del MST

"La primera parte del discurso estuvo lleno de mentiras, describió el país de Narnia. Los alquileres no bajaron. Los salarios no aumentaron y son cada vez más de miseria. Los más de 100 mil despidos significa un aumento de la desocupación y lo mismo ocurre con la pobreza. Ningún trabajador está mejor que hace un año atrás. Aplaudidos entre ellos mismos, afirmó que la inflación bajó, pero no dice que es gracias a la baja de salarios y poder adquisitivo de las familias trabajadoras. En las propuestas prometió más ajuste del gasto público. Eso significa menos educación, menos salud, menos jubilaciones y más ajuste. Despidos, privatizaciones, reforma laboral, lo que significa más precarización del trabajo. Apertura del mercado y libre comercio con EE.UU., lo que terminará de asesinar a nuestra industria. Habló de justicia independiente, pero sin nombrar que, por decreto, puso dos jueces que le convienen a él. El presidente estafador se tiene que ir. Presentó un país donde los únicos que ganan son sus amigos ricos, como las corporaciones exportadoras, que hace un año que no pagan impuestos. La estafa de la deuda con el FMI ya no se tiene que pagar. Con una CGT ausente y que acuerda".

Cristian Andino, exintendente de San Martín y asesor de Sergio Uñac

"En primer lugar, ratifica un modelo de ajuste económico con apertura de mercados que deja la gente afuera, y que hasta el momento, no trae nuevas inversiones que generen empleo genuino para nuestros compatriotas.

Otro punto es que, el presidente celebra como un "logro" la suspensión de la obra pública algo que en mi opinión no comparto, ya que es fundamental para el desarrollo y crecimiento del País. Además no conozco país del mundo, que pueda prescindir de este pilar. La obra pública no es solo una cuestión de infraestructura, es una inversión en el futuro de nuestra gente. A través de la construcción de viviendas, rutas, hospitales y otras infraestructuras clave, el Estado no solo genera empleo directo, sino que también impulsa la economía local, mejora la calidad de vida de los ciudadanos y fortalece la conectividad y accesibilidad de las comunidades. Negar la importancia de la obra pública es negar el progreso y desarrollo de nuestra nación.

Por otro lado, en su discurso se menciona la apertura de la economía como un proceso que no afectará el empleo. Sin embargo, observamos que su maestro, Donald Trump, impone aranceles y proteccionismo económico bajo la premisa de cuidar el empleo.

Otro de los temas preocupantes es una de las afirmaciones de su discurso: "No vamos a parar hasta que el Estado desaparezca". Esta afirmación es una falacia. El Estado es esencial para el funcionamiento de cualquier nación. Si el Estado desaparece, ¿Quién va a garantizar la educación, la salud, la seguridad y la justicia para el pueblo? El Estado no es un enemigo, sino un aliado para el desarrollo y bienestar de todos.

Para finalizar no escuché en ninguna parte del discurso que se hiciera referencia al escándalo de la criptomoneda Libra, un tema que sigue siendo de gran preocupación, ya que pone en riesgo la estabilidad económica y financiera de nuestra nación, este silencio es preocupante".

Fernando Patinella, diputado provincial de ADN-La Libertad Avanza

"Me pareció muy buen discurso, ha sido lo suficientemente detallado y extenso como para recorrer todos los logros obtenidos por el Gobierno nacional a poco más de de un año de haber asumido la presidencia. Ha sido claro en establecer que cumplió un porcentaje superior al 95% de lo que fueron sus promesas de campaña.

Fue importante porque resaltó la necesidad del acompañamiento por parte de el Congreso en la transformación que se está planteando desde el espacio liberal. Y por otro lado, generó las propuestas necesarias y que son, de acá en más, los puntos sobre los cuales se va a a hacer hincapié.

También ha sido claro en establecer que esto es un puntapié inicial y que es un proceso necesario de permanente cambio.

Ha referido y ha aludido positivamente a la existencia o ya casi culminación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual va a ser enviado al Congreso y el cual va a ser la piedra angular a los fines de dejar de lado de una vez por todas este sistema del cepo, de control de cambio, que genera tanto tanta distorsión en la economía.

Y algo fundamental que también ha mencionado y hablado tiene que ver con la necesidad de avanzar en una reforma laboral. Estamos con un sistema laboral que se ha transformado en un cepo para el desarrollo y el fomento nuevo puesto de trabajo en el sector privado".

Emilio Baistrocchi, exintendente de la Capital y fundador de Hacemos por San Juan

"Creo que un Presidente que dice que es el mejor Gobierno de la historia, demuestra dos cosas: una gran soberbia y un profundo desconocimiento de la situación por la que estamos atravesando los argentinos.

Sigue parado sobre la baja de inflación y el equilibrio fiscal pero nada nuevo en el horizonte.

Me preocupa su definición sobre la obra pública, a la que descarta como política pública, y su desapego para con la política internacional y sus palabras sobre Brasil. En este mundo globalizado no se puede vivir en una burbuja.

Dice que sueña con un país donde todos tiren para el mismo lado y tras cartón que si el Congreso no acompaña el cambio que él quiere habrá que cambiar el Congreso. No se lo ve muy democrático que digamos.

Este estilo de política antagonista y autoritaria ya lo vivimos. No genera buenos resultados.

Matías Sotomayor, parlamentario del Mercosur por San Juan

"Primero y principal me hubiera gustado mucho que el Presidente de la República hubiera invitado a la delegación argentina que somos diputados de la Nación en representación parlamentaria en el parlamento del Mercosur.

No estuvimos invitados o, por lo menos, yo no recibí la invitación. Hubiese sido importante, mucho más en este momento donde el bloque económico, político y social más importante, del cual forma parte de la Argentina, que es el Mercosur, hoy tiene un rol fundamental a la hora del acuerdo con la Unión Europea. Y también en el acuerdo económico de nuestro primer socio y principal socio comercial que es Brasil.

Me parece que Milei vive o sigue con un latiguillo de campaña muy profundo. Es muy cierto que los indicadores económicos están siendo funcionales a su acuerdo económico, pero solamente están sirviendo a un sector y me duele que sigan insistiendo con la casta porque verdaderamente no se está dando cuenta que el pueblo argentino está sufriendo mucho".