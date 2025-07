Los detalles de la reunión Gioja-Uñac y el riesgo que puede correr la unidad en el peronismo

¿Hablaron de las candidaturas? Fuentes de los dos espacios aseguraron que no, pero sería una situación realmente extraña si los dos jefes del PJ sanjuanino tuvieron una reunión y no tocaron el tema. Probablemente hubo un acuerdo de silencio alrededor del tópico central. "Ellos no tienen el diálogo cortado. La reunión fue para desdramatizar el armado en la previa a las elecciones", dijo una fuente que tiene contacto directo con Gioja.

La danza de nombres está al rojo vivo. Los laboratorios justicialistas elaboran fórmulas posibles y después las deshacen. Naturalmente, como ocurre desde principios del 2024, hay dos posibilidades para encabezar la lista. Por un lado está Gioja y por el otro está el exintendente de San Martín, Cristian Andino, en representación del sector del uñaquismo, aunque sin la bendición explícita del senador nacional.

El exgobernador permanece en silencio estratégico sin obsesionarse por los flashes. El sanmartiniano, por el contrario, hace constantes recorridas por los departamentos y mantiene reuniones con agrupaciones que lo respaldan. Mientras que el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, cuerpeó un espacio en la mesa chica incluso con una alianza con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pero no hubo caso por ahora. Las definiciones siguen en manos de los dos exmandatarios provinciales.

Las alternativas tienen en cuenta al amplio espectro del peronismo. Una opción es que Gioja encabece y esté acompañado por una uñaquista paladar negro al estilo Fernanda Paredes o Cristina López. Otra es que Andino esté primero, secundado por Maira Zepeda o Romina Ríos. Hacia abajo la cuestión pasa por los espacios nacionales que tienen representación en San Juan: Patria Grande, el Frente Renovador y La Cámpora. Además, por tradición, también hay lugares para la Juventud Peronista y el sindicalismo. Habrá llamados de autoridades nacionales como en el 2023 sucedió con Eduardo "Wado" De Pedro, que selló con Uñac la senaduría de Celeste Giménez. "Pero ahora priman las discusiones internas, no los llamados", manifestaron.

Con todo, la cuestión de fondo es la pulseada entre sectores por la cabeza de lista. Justamente, el tema que supuestamente ni Gioja ni Uñac pusieron sobre la mesa en la primera reunión de negociación. Una interpretación válida de la ausencia de la discusión sobre nombres propios en la necesidad mutua de los sectores de compartir el diagnóstico sobre la cuestión electoral. "Hablaron de la conformación del frente. A nadie le sirve imponerse sobre el otro", dijo un hombre del armado peronista. ¿Por qué? Básicamente, la facción que logre posicionar al candidato principal tendrá que eludir un obstáculo interno. ¿Qué tan seguro está el giojismo de que la dirigencia que responde a Uñac militará y votará al exgobernador? Y viceversa. ¿Qué tan seguro está el uñaquismo de que los dirigentes de Gioja acompañarán activamente a Andino?

Hubo gestos en el acto de conmemoración por el aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. El presidente de la Junta de Concepción, Rogelio Mallea, llamó a Gioja al improvisado escenario en las escalinatas de la estatura de Evita. Luego llamó a Andino. Los dos estuvieron juntos durante un tramo del evento partidario. Ambos hablaron. El exgobernador apuntó contra Milei y llamó a la renovación, "sin tirar viejos por la ventana". Un sintagma que bien podría no significar nada per se. Hablar de renovación significaría nuevas figuras símil Andino. Pero no tirar a las figuras de experiencia por la ventana, revalorizaría su perfil como candidato. Un tres veces gobernador es ineludible de cualquier discusión. Gioja no es concluyente.

Cuando llegó el turno, el exintendente de San Martín habló de Evita y citó algunas frases históricas de su autoría. La idea es exhibir el nivel de peronismo en sangre, que es uno de los cuestionamientos más recurrentes que pesan sobre su espalda. Tuvo un gesto que, en ese momento pasó desapercibido, pero que después cobró relevancia.

Ese sábado, a esa misma hora, en una finca de Zonda, el senador Uñac estaba con la celebración del título de abogado del exsecretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara. Andino concurrió, pero se retiró temprano para llegar a tiempo a la Plaza Evita. Uñac eligió faltar. La ausencia no pasó inadvertida. La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, la hizo notar por elevación. Felicitó a Gioja por su participación como único gobernador mandato cumplido en asistir al acto. Aunque parezca anecdótico, el sanmartiniano acudió y habló para no perder pisada. De alguna manera, se siente candidato sugestionado por el murmullo de sus seguidores, que aseguran que el acuerdo ya está cerrado.

Desde el giojismo expresaron que Gioja tiene la intención de jugar, pero que medirá los tiempos y los consensos que pueda lograr. Las fuentes argumentaron que el exgobernador es un mejor candidato que cualquier otro por su posicionamiento histórico en el peronismo. "Si hay una dirigente que representa todo lo contrario a Milei es él", indicaron. También aludieron al factor intendentes. Los caciques del justicialismo "necesitan ganar" y Gioja, aparentemente, no necesita el aparato de los municipios para traccionar votos. Quedó demostrado en las elecciones generales del 2023. Con un solo municipio a favor, Chimbas, le ganó a la fórmula oficialista de Rubén Uñac y Andino. Si bien perdieron a manos de Marcelo Orrego, le bastó para contar las costillas internamente.

De acuerdo a la dirigencia que responde a Gioja todavía no está nada dicho. "Podría ser una de las últimas batallas del Flaco. Necesita un reconocimiento", lanzó un colaborador, pero "es un costo asumir una candidatura" e hizo una pregunta retórica: "¿Vos te pensás que el Flaco va a jugar a perder o salir tercero?". Sería prácticamente cerrar una larga carrera política con un estigma por la derrota.

Del otro lado, en el uñaquismo no hay pleno convencimiento sobre Andino. Incluso, después de la reunión de Gioja con Uñac, hubo operadores que sacaron a relucir una vieja rencilla. Según dijeron, Uñac no juega un pleno por el sanmartiniano porque en el pasado, cuando ambos eran intendentes, tuvieron una relación de rivalidad. "Eran los dos que mostraban más gestión y resaltaban, pero el Flaco tenía favoritismo por Uñac. Andino mostró disconformidad, sobre todo por el reparto de fondos", dijeron. ¿Será? Posiblemente. No obstante, en el pasado reciente, el exintendente mostró su alineamiento férreo al senador. Incluso cuando podía patear el tablero tras la inhabilitación de la Corte a Uñac para ir por un nuevo mandato, aceptó secundar a Rubén. Después, en la derrota, continuó militando la candidatura al Senado y se sostuvo en ese sector. De ahí que existen versiones sobre el compromiso del exgobernador con Andino para impulsarlo como candidato a diputado nacional.

En definitiva, hay un interrogante abierto. ¿La unidad del peronismo puede correr riesgos? En off, los integrantes de la Mesa Ejecutiva del PJ desmienten cualquier tipo de roce en el último tiempo. "Hay un buen diálogo", expresaron. ¿Pero qué va a pasar con Gramajo? El exintendente de Chimbas amagó un par de veces durante el proceso de conformación de lista única. ¿Andino puede romper si no es candidato? Por ahora, no parece ser una alternativa. En las charlas de café afirman que el sanmartiniano dice a quien le pregunta: "Si no soy candidato, saludo uno, saludo dos". Una expresión que hace alusión al verticalismo en la conducción en referencia a que aceptaría, aun con disgusto, no encabezar.