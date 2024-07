Imperdible cruce entre Javier Milei y Marcelo Longobardi: ¡Se dijeron de todo!

Acto seguido, llegó la primera chicana contra el Presidente: “Lo que pasa es que se ve que el presidente Milei no lee la prensa internacional”.

“La presidencia de Biden afectada por su salud en el último tiempo, ya venía en declive, pero en el último tiempo fue una cosa muy súbita, de golpe tuvo un declive significativo”, desarrolló.

“Entonces, el presidente en un posteo me tilda de chanta y dice que no hay opinión donde yo no la pifie de manera descomunal. También me llamó dinosaurio idiota”, señaló.

“Lo de idiota se lo puedo tomar, lo de dinosaurio no. Lo de idiota puede ser, lo de dinosaurio no me gusta”, ironizó.

Y llegó la segunda referencia al mandatario: “Si está preocupado sobre mi punto de vista sobre Biden y Trump, la verdad que tiene poco que hacer el presidente”.

Longobardi anticipó: “Seguramente activará su jauría de trolls para que el agravio que el presidente acaba de proferir. Si él piensa esto de mí, yo pienso un poco peor de él. Podríamos decir que estamos un poco a mano”, analizó.

“Yo pienso que es un autócrata y que es una persona que dice cualquier cosa, que hace cualquier cosa (…) Es un desordenado, tiene conexiones internacionales escabrosas, postula al juez Lijo que es un delincuente”, comentó.

Pero, ¿qué fue lo que dijo el presidente que provocó la airada respuesta del periodista?

“No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta”, decía un tuit de Pregonero, un internauta cuyo posteo Milei replicó. El mensaje retuiteado por Milei acompañaba un video con la entrevista de Bayly a Longobardi.