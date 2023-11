Habló el funcionario denunciado en Calingasta y dijo que es inocente

“Todo es muy doloroso. Vivo en un pueblo chico y es injusto porque es mentira que me quedé con esas becas”, dijo Jorge Cortez, el funcionario calingastino que fue señalado en una denuncia por presuntos manejos irregulares de becas municipales.

“No sé bien de qué se trata la causa y la realidad es que me gustaría ir ya para que me expliquen todo, pero entiendo los tiempos de la Justicia”, dijo Cortéz en diálogo con Canal 13 San Juan. A la vez, analizó que “por supuesto hay una cuestión política de fondo”, pero no quiso dar detalles sobre quiénes estarían involucrados.