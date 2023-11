El denunciante del "Calingasgate" dio detalles del presunto fraude en el cobro de becas municipales

Jesús Linares se llama el joven que denunció en la Justicia presuntos manejos fraudulentos con becas en la Municipalidad de Calingasta y apuntó al funcionario comunal Jorge Cortéz, lo que generó allanamientos en la sede municipal y en el Concejo Deliberante el fin de semana último. Ahora, el denunciante dio jugosos detalles de cómo se habrían dado esas maniobras, sugirió que no sería el único caso, que el supuesto cobro indebido viene desde 2019 y no dejó afuera al intendente Jorge Castañeda.

En diálogo con AM 1020, el denunciante dijo que "empezamos una investigación que la hace mi papá y resulta que sí, que otra persona está cobrando los sobres que son becas y subsidios de 60 mil pesos a nombre mío. Y yo no estaba ni enterado de eso, así que a raíz de eso empezamos la investigación y bueno. Como no quisieron dar respuesta fuimos e hicimos una denuncia directamente".

¿Desde cuándo vendría ocurriendo esta situación? "Supuestamente lo que me mostró, lo que nos contaba la chica de Finanzas, que ella tenía desde mayo nada más, de este año. Y después hacen allanamientos de UFI (Unidad Fiscal) y un concejal, o en el Concejo, sale como que esto viene pasando desde 2019", aseguró el denunciante, entrevistado en el programa radial El dedo en la llaga.

Respecto de si la supuesta maniobra es solo con él o habría otras "víctimas", Linares respondió que "realmente no me han dicho bien, pero supuestamente esto viene con falsificaciones de firmas y cobros de otras personas de 2019. Y yo también he figurado ahí, desde el 2019. Esto no me lo dice UFI, sino que me lo dice otra persona cercana ahí. Por eso UFI va a hacer allanamiento también al Concejo Deliberante".

image.png Jesús Linares, el joven denunciante que vive en Calingasta.

El joven calingastino valoró que "lo digo yo un poco resumido, pero es un poco más grande. Esto viene pasando, nadie se anima a hacer nada acá".

Y agregó: "Yo lo hice porque cómo una persona que antes de entrar a la municipalidad a laburar, andaba con una zapatillita rota y en bicicleta, ahora tiene finca, camioneta, tiene una casona inmensa y está cobrando plata de otras personas. Así como yo, que yo soy una persona pobre, humilde. Y se está beneficiando con mi nombre".

Linares ratificó que él señaló a Cortéz y mencionó también a Castañeda porque lo puso a cargo de las becas. "Cortéz sí, él es el encargado. Yo tengo un video donde nosotros le hacemos al secretario de Hacienda, donde él mismo dice que él es el único autorizado por el Intendente. Es la persona de confianza que pone el intendente para hacer eso. Entonces nosotros a raíz de todas las pruebas y todo eso, fuimos a hacer la denuncia".

Habló el intendente

En las últimas horas salió a hablar el intendente Castañeda, quien dijo a Tiempo de San Juan que "Nos pusimos a disposición. No entendemos qué pasó".

Castañeda remarcó que "no tenía conocimiento" de lo que se denuncia y destacó que "tenemos control sobre todo".

image.png

Sobre el manejo de las becas, el jefe comunal dijo que "a veces pagamos en efectivo, otras con cheques y otras con transferencia" según el tipo de beneficiario y la proximidad geográfica. Incluso afirmó que, cuando se aproximan las fiestas, el personal administrativo del municipio adelanta parte de las becas y pide la firma de los becados para llevar un control.

También comentó Castañeda que la familia Linares "tiene un vínculo de hace mucho tiempo con el municipio", pues "facturaban por obras de construcción y servicios", principalmente en la contención de aluviones y en las reparaciones posteriores. "No sé cuál de los Linares radicó la denuncia", dijo.

El denunciado, de licencia sin cobrar

El encargado de la Unidad Intendencia de Calingasta, Jorge Cortez, que fue señalado por Linares como el autor de las presuntas maniobras fraudulentas con el cobro de becas municipales, pidió licencia tras haber sido nombrado por el fiscal Adrián Riveros.

El pedido de licencia habría sido presentado a media mañana de este martes, luego de que el fiscal diera una entrevista en radio AM 1020 y lo mencionara.

image.png

La nota del denunciado dirigida al intendente dice lo siguiente: "El que suscribe Sr. Jorge Daniel Cortez, se dirige a Ud. para informarle que he decidido tomarme licencia pasiva, sin goce de haberes. Motiva mi decisión, la entrevista radial que se le llevó adelante al fiscal de la causa que me implica, ya que fui nombrado por dicha autoridad de manera implícita. Hago saber que la decisión correspondiente, es hasta tanto se resuelva dicho conflicto, para no intervenir en el proceso de la investigación a cargo de los organismos pertinentes hasta que se aclare dicha acusación".

El escandaloso "Calingasgate"

El supuesto fraude con el cobro de becas en Calingasta salió a la luz luego de los allanamientos que se dieron el fin de semana pasado en la comuna, encabezados por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros. "Nosotros hemos secuestrado, obviamente, y hemos hablado con el juez, pero el intendente colaboró y no fue necesario, hizo entrega voluntaria de todo lo que solicitó. Hemos secuestrado de estos meses y también de años anteriores para verificar si existe una maniobra en este sentido", aseguró el fiscal en diálogo con AM 1020.

Riveros mencionó este martes que no se le puso todavía carátula a la causa pero estarían investigando dos delitos, que son la falsificación de algún instrumento público, y por otro lado, una maniobra que tiene por objetivo obtener un beneficio económico y un perjuicio para las arcas del Estado, que puede configurarse como fraude.

El caso calingastino recuerda al famoso Julio “Chocolate” Rigau que es investigado tras ser atrapado cobrando en un cajero con 48 tarjetas de débito en sus manos, de supuestos empleados de la legislatura bonaerense.