El secretario de minería de la Nación habló de Río Tinto y el cobre en San Juan: "Son votos de confianza"

Periodista: ¿Cómo impacta la venta de Arcadium Lithium a Río Tinto?

Luis Lucero: Arcadium es una compañía dedicada básicamente al litio, si no exclusivamente al litio, mientras que Río Tinto es una compañía diversificada. Siempre tienen un foco estratégico, pero básicamente es una compañía diversificada que tiene cartera de proyectos de muchos minerales. Entonces, la lectura es que a pesar de que hoy estamos en un valle de precios estamos en un ciclo de precios bajos por una serie de factores en el litio, que aparezca una compañía de la envergadura de Río Tinto, una de las principales cinco seguro del mundo, quizás una de las tres más grandes, comprando a una de nicho, una litiera, lo que uno tiene que leer de ahí es que quien tiene una mirada de largo plazo espera una subida de precios, y ve que el litio no es algo que va a desaparecer, esta bajada no es el fin del mundo.

Periodista: ¿Usted cree en una pronta recuperación del precio del litio?

L.L.: El litio se va a recuperar, seguramente no llegue a los 80.000 dólares la tonelada que llegó a costar, pero se va a estabilizar, aunque en un precio bastante más bajo.

Periodista: O sea, considera que la venta de Arcadium anticipa mejores precios...

L.L.: La venta deja dos lecciones. Una, el precio va a mejorar, y dos, va a seguir siendo un negocio por mucho tiempo. La lectura de una entrada de una empresa muy grande, multi-target por llamarla de alguna forma, comprando a una de nicho de litio, es un indicativo de cómo ellos -que conocen muy bien el mercado- ven el mercado futuro.

Periodista: Si sumo la reciente adquisición de proyectos de cobre en San Juan por parte de BHP, ¿qué cree que está mirando el sector minero internacional sobre Argentina?

L.L.: Son dos grandes jugadores. Pero no tenemos que creer que Río Tinto compró Arcadium por Argentina. Rio Tinto compró Arcadium por el litio, que trasciende a Argentina. Arcadium tiene operaciones en Australia, y en muchos otros países. La compra Incluye a Argentina, pero hay otras cosas también. Ahora, BHP es otra empresa muy grande, con espalda y con estándares ambientales y de sostenibilidad muy altos, que se fortalece en Argentina. Eso es una buena noticia para el sector.

Periodista: ¿Lo observa como pequeños votos de confianza en el país, en los proyectos que posee el país?

L.L.: Son votos de confianza en el país. Semanas atrás estuvimos en Londres. Fue una misión histórica porque había seis gobiernos provinciales, más la Nación. Fuimos dos secretarios del Ministerio de Economía. Trabajamos codo a codo con seis provincias y el interés del mundo inversor. Incluyen el interés de Río Tinto, que es muy, muy marcado.

Periodista: ¿Cuánto aportó el RIGI a esta oleada de ventas importantes?

L.L.: El RIGI aporta mucho, es lo que nos dicen, es lo que trasciende, lo que nos hacen saber. El RIGI es importante, nos lo dicen expresamente, fue importante. Porque fue un factor que terminó de decidir, y en algunos casos terminó siendo un factor decisivo. Muchas cosas van bien, si agregás al RIGI la cuenta termina dando positiva y entonces el inversor va para adelante y viene a la Argentina.

Periodista: Muchos analistas del sector minero nacional advierten que falta más capacitación y exploración, ¿coincide?

L.L.: Exploración necesitamos porque seguimos teniendo una cantidad enorme de nuestro territorio para hacerlo, puede ser un 50%, 60%. Tenemos que seguir explorando. Tenemos que explorar en la Patagonia. Se están agotando los yacimientos de oro y plata, y la Patagonia es riquísima en oro, plata y uranio. Hay que explorar en Cuyo, en Los Andes también, hay que explorar en todos lados. Normalmente es muy raro en la geología que haya un fenómeno aislado. Es decir, si vos tuviste una buena mina, una buena operación en un lugar, lo digo en términos muy llanos para que se entienda, alrededor tiene que haber algo. Por eso las compañías nunca dejan de explorar. La compañía minera en operaciones está explorando alrededor de su yacimiento todo el tiempo.

Periodista: Y sobre la falta de capacitación y mano de obra para todos los proyectos que se vienen, ¿qué se puede hacer?

L.L.: Si todos los proyectos mineros, los grandes de cobre y aún los de litio, hoy en día se ponen en marcha, hace falta mucha mano de obra capacitada. Y son décadas de que la gente no se capacitó. Tenemos que instruir a los chicos para trabajar en minería, tenemos que formarlos, porque ahí hay un potencial de desarrollo extraordinario.