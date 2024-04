El regreso de Graciela Caselles a la conducción del bloquismo y el plan "solos"

Graciela Caselles vuelve a ser parte de la conducción del Partido Bloquista. Es porque todo se encamina a proclamarla como presidenta de la Honorable Convención, uno de los dos organismos que mandan en el partido de la estrella. Así, la ex diputada nacional y ex presidenta del PB se consolidará como ladera del actual líder, Luis Rueda, con quien tuvo sus fuertes encontronazos y ahora volvieron a jugar en tándem. La meta de esta nueva gestión es dejar atrás el convenio con el PJ y probar suerte electoral en soledad.

La cita para elegir las autoridades de la Convención, entre los convencionales, es este viernes. Caselles lo es por Desamparados, de Capital. "Tiene mi apoyo", dijo este jueves Rueda, en diálogo con Radio Sarmiento. La vicepresidencia se prevé para el segundo Comité más importante en cantidad de convencionales que es Chimbas, con Javier Verón. Y la segunda vicepresidencia, la alfil de Concepción, Melisa Naveda, impulsada también por Rueda.

Si se cumplen los pronósticos, se dará la conducción del PB a la inversa, porque hasta 2021 Caselles fue presidenta del Comité Central y Rueda fue titular de la Convención. La relación entre ambos parece haber dejado atrás los roces que los enfrentaron incluso en la última elección de autoridades. Ahora él es legislador provincial y ella es directora del bloque del PB que tiene tres integrantes en la Legislatura provincial.

"Es la que tiene mayor consenso para ser elegida como presidenta de la Convención. Yo he hablado con Graciela, tiene mi apoyo, si bien en algún momento hemos tenido diferencias, hemos dejado de lado esas diferencias y creo que hay que seguir para adelante y tratar de buscar la unidad", aseguró Rueda.

Rueda dijo que haber hecho las pases con Caselles no tiene nada que ver con la salida de la Vicepresidencia de Laura Adámoli, viuda de Bravo, con quien la ex diputada nacional tenía chispazos. Incluso, el dirigente aseguró que con Adámoli "ha quedado una buena relación, por lo menos vamos a tratar de trabajar en conjunto, si es que ahora no es parte de la conducción, pero bueno, está siempre acompañando al partido". Esto se dio luego de algunos entredichos entre ambos el año pasado, cuando la viuda de Leopoldo Bravo se mostró del lado de Javier Milei cuando el partido jugaba orgánicamente para Sergio Massa.

image.png Laura Adámoli, apoyada en la puerta, presente en la asunción de autoridades del Comité Central del Partido Bloquista, en el que ella dejó de ser vicepresidenta.

Sobre la posición de Caselles, Rueda anticipó que "la mayoría de los comités la acompañan, obviamente, no siempre el 100% va a estar de acuerdo, es normal que por ahí los convencionales postulen a otro candidato, y me parece que también es un gesto dejar de lado diferencias que ha habido en su momento". La Convención tiene 75 integrantes de los cuales 60 responden a Rueda y 15 son opositores.

Solos, sin el PJ

"Tenemos elecciones nacionales, todos tienen que estar ya no hay ningún tipo de condicionamiento, porque estamos en un frente electoral, o que somos parte de tal frente, actualmente el Partido Bloquista no es parte de ningún frente, estamos trabajando en forma independiente desde la Cámara, estamos trabajando con los proyectos parlamentarios, solamente pensando en el bloquismo. Así que bueno, hay que dejar de lado diferencias, están todos invitados a participar y a dar su opinión", aseguró Rueda.

Ahora el bloquismo se encamina a jugar en soledad, lejos del PJ con los que venían asociados desde el 2007 y que generó una apertura de cargos para el partido de la estrella durante las gobernaciones de José Luis Gioja y de Sergio Uñac. De hecho, Rueda ganó su banca provincial de la mano del Frente Todos por San Juan junto al peronismo, y venía de ser mano derecha del pocitano en Casa de Gobierno.

Para las legislativas de 2025 se prevé otro escenario, autónomo. Rueda aseguró que en esta meta de unificar "se los convoca a todos, en el momento también de elegir las autoridades del Comité Central, se invitó al otro sector, hablé con los sectores cercanos a César Aguilar, a Enrique Conti, para invitarlos, y vamos a empezar a invitar a todos a las reuniones en general".

Agregó que "yo con Juan Domingo Bravo nunca he tenido la posibilidad de hablar bien y cuando hemos hablado nos hemos puesto de acuerdo. Obviamente ha habido por ahí muchas chicanas, y entonces ha sido difícil siempre hablar con él. Obviamente estoy dispuesto a charlar, a que sea parte".