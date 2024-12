El protocolo contra el trabajo infantil de San Juan ya tiene el OK y lo presentarán en enero

Cabe recordar que la mesa provincial comenzó a trabajar en este procedimiento luego de observar, a principios de este año, un incremento del 10% del trabajo infantil en San Juan, número que se profundizó con la crisis económica. El protocolo es contra el trabajo infantil en general y evalúa los casos particulares, apuntando puntualmente contra los privados, en el caso de empresas y comercios.

Marchese explicó que en la provincia se observa mucho trabajo infantil en los sectores más relegados, sobre todo en las caleras ubicadas en Sarmiento. La complicación es que en estos casos, los chicos acompañan el trabajo familiar, por lo que es importante impartir educación y hacerles entender a sus padres que los chicos no pueden trabajar. Esto mismo sucede con los casos más observados, como los niños que salen a vender mercancía a la calle.

Sin embargo, la idea no es “señalar” a los padres, sino estudiar todo el caso particular y tratar de entender por qué los niños trabajan. Hay situaciones en las que, por ejemplo, hay padres enfermos que no pueden hacerlo. Es aquí donde actúa el Estado brindando asistencia.

En caso de que la investigación concluya que efectivamente se está incumpliendo un derecho, la Subsecretaría cae con el peso de la ley hacia los culpables, iniciando un sumario como primera instancia. En el caso de las empresas, por lo general suelen ser multas económicas.

Para denunciar trabajo infantil, se pueden comunicar con la CONAETI a los números (011) 4310 5814/6362 o bien, al 102.