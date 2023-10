El minuto a minuto de las Elecciones en San Juan para elegir Presidente y renovar el Congreso

Live Blog Post

Jorge "Koki" Chica: "Es una jornada especial, en lo particular"

"Es una jornada especial, en lo particular. La última vez que tuve la oportunidad de estar acá nos acompañaba nuestro querido Juan José y hoy es el primer aniversario desde que no tengo a mi abuelo. Los hombres de casa me acompañan desde otro lugar", señaló el candidato a diputado nacional por Unión por la Patria.