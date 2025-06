El impensado dilema de los calefones solares en San Juan: el IPV ya no los pone

"Hemos estado evaluando el tema del calefón solar, porque hemos visualizado que después de 6 meses dejan de funcionar por el agua, por la dureza del agua. Y hasta que no mejore el sistema, la tecnología de esos calefones, por el momento hemos decidido no seguir poniéndolos". Así expuso la situación la titular del Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan (IPV), Elina Peralta. Así se conoció por estos días un viraje en la incorporación de estos aparatos en las casas que construye el Estado, sin fecha probable de regreso. Los calefones solares no funcionan con el agua sanjuanina, según la entidad oficial.