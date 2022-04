Agua Negra: lo que dijo Gabriel Boric y el revuelo político con la gobernadora de Coquimbo

"'Desinformada': Las transversales críticas a Krist Naranjo por dichos sobre Túnel Agua Negra", publicó esta semana en su titular el diario El Día, el más importante de la región de Coquimbo. Las declaraciones de la gobernadora de la IV Región generaron un revuelo político, contrastadas con las del presidente Gabriel Boric, respecto de la importancia de hacer realidad el túnel por Agua Negra. Es que en el marco de la visita del presidente chileno a Argentina, el proyecto binacional que une San Juan con Coquimbo revivió en la agenda de ambos países, después de que Sebastián Piñera y Mauricio Macri le quitaran por 4 años todo respaldo.

Naranjo, que es la primera gobernadora elegida por el voto de los coquimbanos tras cambiarse el sistema -antes eran "intendentes" los de las regiones, y definidos por el presidente de turno-, despertó críticas de actores políticos y sociales de la Región de Coquimbo, quienes lamentaron las expresiones vertidas sobre esta megaobra por parte de la mandataria. Ella señaló que su construcción “no es prioridad para la Región”. Al respecto, llamaron a la autoridad a “informarse” sobre el proceso y el financiamiento, según publica el medio coquimbano.

La posición de Naranjo no se condice con el envión político chileno que resurge desde la misma Región por parte de consejeros regionales y legisladores, ahora refrendadas por el mismísimo Boric.

En lo poco que lleva en la Presidencia, Boric ha dado fuertes señales de respaldo a la par de intensas gestiones por parte del Gobierno de Sergio Uñac, quien participó de la asunción del primer mandatario chileno y también de la recepción que le hicieron esta semana en su visita a Argentina. En ambas ocasiones, el sanjuanino llevó bajo el brazo el proyecto del túnel de Agua Negra.

Alberto Fernández se hizo eco de estas gestiones provinciales y las replicó a nivel nacional, considerando Agua Negra dentro de la agenda de temas de primer orden a tratar con su par trasandino.

Ahora se conoció qué piensa puntualmente Gabriel Boric del tema del túnel. Lo abordó en una entrevista con Infobae donde expresó que ese proyecto "no es uno de los que mencioné yo. Lo vamos a estudiar. Tenía financiamiento del BID. A nosotros nos interesa potenciar la integración fronteriza con Argentina. Hay muchas posibilidades en Catamarca, en Santa Cruz, en Neuquén, hay muchos lugares en donde se puede hacer y con lo de Aguas Negras tenemos algunas observaciones ambientales y de conveniencias, pero que no me cabe ninguna duda de que lo vamos a resolver. Lo que me dijo Alberto es que no hay ninguna obsesión en que sea en un determinado lugar, puede ser 15 kilómetros más allá o más acá, el punto es que sea en el lugar donde a ambos países más le conviene y lo vamos a revisar".

La intención de hacerlo, según estas palabras, está. Ahora bien, el análisis de Boric abre varios interrogantes. Al aclarar "no es uno de los que mencioné yo", muestra cautela antes de dar una definición. Es comprensible que al estar recién asumido no esté empapado del tema, de ahí que esta mesura debe tomarse con pinzas. Sí es valioso el fragmento donde ratifica que "nos interesa potenciar la integración fronteriza con Argentina".

Otra expresión boriciana que genera inquietud es que no pone al paso sanjuanino como prioridad y menciona varias provincias para la integración en el corto plazo. También advierte que hay -sin usar la palabra "objeciones"- "observaciones" de tipo ambiental y "de conveniencias", que reincorpora en el juego los debates que inició la gestión de Piñera, cuestionados a su vez por la gestión uñaquista, que considera que así se tiraron por la borda años de estudios hechos por consultoras de gran prestigio sobre la viabilidad de la obra. Y, lo más desconcertante quizá sea ese último análisis, donde Boric asegura que con Alberto Fernández han hablado de otras locaciones para el túnel, un escenario que rechazan de plano en el Gobierno de San Juan.

Habrá que esperar ver cómo se desarrollan los hechos detrás de la cordillera, darle un poco más de tiempo al asunto para que madure. Al menos ahora hay disposición presidencial de estudiarlo, lo que es mucho más positivo que lo que pasó en los últimos cuatro años piñeristas.

Para la Gobernadora no es prioridad

En este delicado marco, no cayó bien en algunos sectores de la política coquimbana el hecho de que no todos en Chile están igual de entusiasmados por esta megaobra, según la publicación de El Día.

La gobernadora Krist Naranjo, cita el diario, en anteriores ocasiones ya ha dejado entrever que el túnel de Agua Negra no despierta mayor interés en ella. “Para nosotros no es un proyecto prioritario, tenemos muchos otros problemas que resolver antes de darle esa importancia (…)”, expresó la autoridad en una entrevista a Radio Guayacán, quien agregó que “estos megaproyectos tienen que socializarse con la comunidad. No podemos llegar e implantarles algo que puede ser negativo para su sector también”.

Al consultarle sobre los eventuales efectos positivos de la construcción del túnel, la coquimbana añadió que “eso es relativo, porque considerando la gran densidad de población que tiene la conurbación La Serena – Coquimbo y las pocas vías disponibles, también podría generar un colapso. Entonces creo que no estamos preparados para eso tampoco”.

En Coquimbo, las reacciones no se hicieron esperar, partiendo por el presidente de la Corpan (Corporación Paso Agua Negra) Rodrigo Díaz, quien señaló que este proyecto “ha sido priorizado por la gente de la Región de Coquimbo, así que no vemos por qué ella en forma autoritaria, determina que no está en su prioridad avanzar en este proyecto”. También se quejó de que en reiteradas ocasiones han solicitado audiencias para plantear este tema a la gobernadora, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

“Todavía no logramos agendar un encuentro, pero estamos dispuestos a conversar con ella y entregarle todos los antecedentes del proyecto para que ella y su equipo técnico, evalúen toda la información disponible para que vean si es prioritario o no para la región. Porque me parece que ella está confundida. Ella debe pensar que el proyecto de Agua Negra tiene financiamiento regional y no es así”, indicó el presidente de la Corpan en declaraciones a El Día.

Por su parte, el consejero regional Marcelo Castagneto, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, aseguró que la autoridad regional está “desinformada”. “Creo que no está al tanto de como es el proceso de una obra de esta magnitud. Los recursos que se han destinado a este proyecto no vienen del gobierno regional, ni menos del Core, ni tampoco del MOP. Son proyectos financiados por recursos internacionales. En ningún caso van a afectar el desarrollo de otros proyectos prioritarios de nivel social. Yo diría que hay una confusión”, aseguró.

Y agregó: “La idea es que seamos un eje conector como se lo plantearon al Presidente Boric, de la integración entre Brasil y Chile. Yo creo que la gobernadora esta equivocada, y espero que ella recapacite”, agregó.

En la misma línea, el senador chileno Matías Walker afirmó que la gobernadora Naranjo, “tiene que entender que la historia de la Región de Coquimbo y la integración binacional con Argentina no parte con ella”.

Al mismo tiempo, el legislador de la DC subrayó que las obras del túnel forman parte de los convenios internacionales firmados por ambos países en los últimos años, lo que obliga a todos los órganos del Estado nacional, “incluyendo a la gobernación regional, incluyéndola a ella como gobernadora regional” a colaborar en este proceso, el cual agregó, “ha contado además, con todos los procesos de participación ciudadana”.

(Con información de diario El Día de Coquimbo e Infobae)