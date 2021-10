Macri no fue a declarar, pero apareció haciendo campaña junto a Vidal

En medio de una tormenta judicial que nadie puede predecir cómo terminará, el ex presidente Mauricio Macri apareció junto a María Eugenia Vidal en un acto de campaña, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

Macri no se presentó a la declaración indagatoria que, por segunda vez, convocó el juez Martín Bava, en la causa donde se imputó al empresario por haber espiado ilegalmente, mientras era titular del Ejecutivo, a los familiares de los marinos muertos en el fondo del Atlántico, a bordo del submarino ARA San Juan.

El acto en el que participó Macri junto a Vidal contó con la presencia de 150 voluntarios para trabajar en las elecciones para el macrismo, y tuvo lugar en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en el porteño barrio de Retiro.

La decisión de no presentarse, por segunda vez, a la citación judicial de Mauricio Macri tuvo repercusiones en el oficialismo; en los familiares, que pidieron que se lo detenga considerado "en rebeldía"; pero también en dirigentes de su propio espacio.

El neurólogo Facundo Manes, un radical PRO que competirá en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, declaró que "yo no soy abogado, pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir por más que sea injusta la causa”.

El cordobés Luis Juez, que aplastó en la interna cordobesa al sector del radical macrista Mario Negri, también criticó la decisión de Macri, aunque se jugó la ropa por su ex presidente: "Creo que, procesalmente, es un error que Macri no se haya presentado en el juzgado. No nos podemos defender ante una infamia como se defiende Cristina (Fernández de Kirchner. Hay momentos en los que te tenés que defender como se defiende el decente, el honesto, el injustamente acusado: a los patadones, presentándome".