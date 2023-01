Por el mal olor, encontraron un cadáver dentro de una casa en Rawson

No se sabe con certeza la causa de su deceso, pero la presunción es que se trató de una muerte natural. Quizás le dio un ataque al corazón, especularon. De acuerdo a los testimonios recogidos, los vecinos aseguraron que lo vieron la semana pasada. Berezovsky era tapicero y vivía solo de hace muchos años. También explicaron que no tenía contacto con sus familiares, por lo que no recibía visitas.

Lo cierto es que en estos últimos días no lo vieron salir. Extrañamente, desde martes empezaron a sentir un fuerte olor en la vivienda del tapicero. Esto se hizo más pronunciado el miércoles. Este jueves, alguien ya no soportó más ese aire irrespirable y llamó al 911. Los policías de la comisaría 6ta concurrieron al lugar y entraron por la fuerza. Fue ahí que encontraron el cuerpo putrefacto de Berezovsky tendido en el baño.