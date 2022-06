Dos hombres cumplirán condena en el Penal por violar perimetrales

En el S istema Acusatorio este martes y miércoles, dos hombres fueron condenados por el delito de desobediencia a una orden judicial (más conocida como perimetral) y deberán cumplir tal pena en el Servicio Penitenciario Provincial . Esta decisión judicial, es porque no es la primera vez que estos hombres tienen roce con la justicia. Ambos previamente cometieron el delito de violencia de género con sus respectivas parejas. Conoce los detalles de cada caso

Cabe destacar que Álamo el pasado en 2021 fue condenado por el delito de exhibiciones obscenas en perjuicio de dos menores. En aquella ocasión el juez le ordenó que no debía acercarse a las víctimas y a su domicilio. Aparentemente, a Álamo no le importó esta decisión de la justicia y se acercó adonde no debía.

Según la denuncia de la víctima, el último 28 de noviembre de 2021 cerca de las 20:30 horas, salió de su casa con sus hijas y observó que Álamo estaba en la vereda de en frente observándolas. Ella se quedó atónita y lo primero que hizo fue meterse a su casa con sus hijos y se encerró.

No debía acercarse a su ex, lo hizo igual y ahora irá preso

David Emilio Argandoña contaba con una pena de 6 meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género; dada por Flagrancia.

No debía acercarse a sus hijas y a su ex, pero este hombre lo hizo de igual forma. Este fue a la vivienda y golpeó, amenazó a su ex pareja (además desobedecer una orden perimetral).

Por tal razón, ahora el juez del Sistema Acusatorio lo condenó a 1 año de prisión efectiva por los delitos de lesiones, amenazas y desobediencia a una orden judicial en concurso real. Revocando la condena condicional anterior y unificando ambas.