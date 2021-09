Abuela de Rawson arañó a la sobrina y quiso acuchillarla, ahora pagará multa y donar mercadería

Una abuela se salvó de ser condenada por arañar a su sobrina e intentar acuchillarla y quemarla con agua caliente. El ataque sucedió en agosto pasado y este martes la anciana tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en tribunales. No irá presa, pero logró que le dieran la probation y ahora deberá pagar una suerte de multa y donar mercadería.

El caso de la anciana Ana Lucero, de 76 años, llegó a última instancia este martes con la firma de ese acuerdo entre su defensor, el abogado Alejandra Castán, y el fiscal Miguel Gay y el ayudante fiscal Atilio Yanardi –de la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG- para la suspensión de juicio a prueba. La jueza Gema Guerrera refrendó esa propuesta y dictó sentencia en horas del mediodía. Así fue que resolvió suspender el juicio por el plazo de 1 año, a la vez que ordenó que la mujer pague 3.000 pesos en forma de reparación simbólica y done alimentos no perecederos una vez al mes, durante 3 meses. El acordar la probation, no significada que reconozca su responsabilidad en el caso.

De esta forma, la anciana del barrio Capitán Lazo de Rawson zafó de una condena en el Sistema Acusatorio. El hecho sucedió el 9 de agosto último en la misma vivienda de Lucero, lugar donde le prestaba una casa a su sobrino y a su sobrina política, María Albero, según fuentes judiciales. De acuerdo a la causa, existían problemas entre la abuela y sus sobrinos porque aparentemente no le pagaban el alquiler ni le ayudaban a mantener la propiedad.

Lo que explicaron fue que la abuela les pidió que abandonaran la casa, pero no obtenía respuesta y esto puso le puso los pelos de punta. La mañana del 9 de agosto discutieron y la mujer mayor se puso furiosa, al punto que arrojó agua caliente a su sobrina política, según la denuncia. No alcanzó a quemarla, después supuestamente agarró un cuchillo y quiso herirla. En el forcejeo la anciana cayó al piso y fue ahí que, mientras la ayudaban a levantarse, Lucero le arañó la cara a Albero.

Ese ataque y las heridas que le dejó a la mujer de 61 años derivó en una denuncia penal contra la abuela de 76 de años y en la causa en el CAVIG. Ahora, la abuela deberá pagar esa multa y donar mercadería para reparar el daño.