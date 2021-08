Querían pasar desapercibidos guardando armas bajo el capot del auto y les salió mal

Personal de Gendarmería se topó con dos sujetos que iban con un arsenal en un auto, en Ullum.

Estos sujetos, identificados como Miguel Ángel Gutiérrez (44) y Carlos Darío Garrido (47) fueron atrapados por Ruta Nacional 149 por personal de Gendarmería que se encontraba haciendo un control vehicular.

Cuando los efectivos empezaron a revisar el auto Renault en el capot se toparon con dos armas de guerra y otros elementos. Cuando le pidieron la documentación correspondiente por el armamento, los dueños no pudieron tenían la documentación correspondiente y quedaron arrestados.

En total, personal de Gendarmería decomisó: un arma de fuego tipo fusil calibre 7,62 mm número de serie no visible, la cual no poseía munición en recámara; un rifle marca BATAAN modelo Super 54, con mira telescópica, número de serie no visible, calibre .22, el cual no poseía municiones en recámara; 29 municiones calibre 22 a punta hueca y 9 a punta de plomo; 10 municiones calibre 7,62; 3 cuchillos; 1 hacha; 2 Radio Handy marca Baofeng y el vehículo en el que transitaban marca Renault modelo Kangoo, dominio DWC 650.