Declaró el menor víctima de la portera de 25 de Mayo: ¿qué dijo?

En la jornada de este jueves, el menor de 15 años estuvo en Cámara Gesell y dio su versión de los hechos por los que tienen a dos personas detenidas acusadas de abusarlo: la portera de una escuela de 25 de Mayo, Paola Fabiana Tejada, de 35 años, y su amigo y cómplice, Sebastián Tapia. También lo hizo la hija de Tejada.

El menor víctima afirmó que solía dirigirse hacia la vivienda de Tejada ya que es amiga de su hija, de 14 años. Eran de tomar mates y gaseosas, cada vez que estaban en ese domicilio.

Sobre el día de los videos y las fotos en particular, el muchachito sostuvo que intentó ir a acostarse a una de las habitaciones, pero que tanto Tejada como Tapia empezaron a molestarlo de manera graciosa. Le decían que no se durmiera y fue en ese momento que Tapia empezó a filmarlo.

De repente, aseguró el menor, entró en escena la portera, quien le pedía que le sacara los cigarrillos de sus senos. Luego de acostarse, afirmó que Tejada se le tiró encima y ahí le sacaron una fotografía. Según fuentes judiciales, el menor no tomó dimensión de lo ocurrido ese día. Al parece, lo vio como un hecho más ya que volvió a ir al domicilio de la portera en los días posteriores. Además, ratificó lo dicho por su madre: le pidió que no hiciera la denuncia contra Tejada para no quedar expuesto en las redes sociales.

Por otro lado, la hija de la portera sostuvo que no vio lo que ocurrió en el momento de las filmaciones ya que se estaba tomando una ducha. Cuando salió de bañarse, no vio nada extraño o que le llamara la atención y que su madre nunca tuvo complicaciones con menores o adultos.

Cabe recordar que tanto Tejada como Tapia estarán presos durante dos meses. A Tejada la acusan de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas, divulgación y reproducción de representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas y Corrupción de Menores. Por su parte, a Tapia, de producción, publicación y divulgación de toda representación dedicado a actividades sexuales explícitas y corrupción de menores, en concurso ideal.