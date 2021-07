Horroroso relato de la familia de la nena abusada por un ladrillero de Rivadavia: "Le daba plata para que no hable"

Un ladrillero de Rivadavia está cada vez más complicado por abusar de una nena de 11 años a la que, además, dejó embarazada. La menor fue sometida a un aborto y las muestras de ADN demostraron que el sujeto era el responsable del embarazo. Se trata de Héctor Luis Torres Siles, de 46 años.

Ahora, la familia de la nena habló con Tiempo de San Juan y relató el infierno que vivió la menor en manos del violador.

"Él siempre le daba plata, le decía que era todo un juego y la compraba para que no hable"

Según la familia, los abusos comenzaron cuando la pequeña tenía nada más que 9 años ya Siles era amigo de sus tíos y padres y, por eso, lo dejaban entrar a la vivienda.

"Hace años que lo conocíamos. Ella le termina contando a una hermana de ella y a otra tía, hacía meses que no menstruaba y ahí salió todo a la luz. Decía que no le contaba a la madre porque tenía miedo de que la retaran", comentó la mujer, cuya identidad se reserva para no identificar a la menor de edad.

Los abusos ocurrieron cuando Siles se llevaba a la nena a comer a su casa, junto a su esposa.

Ahora, el ladrillero continúa detenido en la Seccional 34, a pesar de que lo metieron preso el pasado 6 de junio. "No sabemos por qué todavía no ha sido trasladado al Penal de Chimbas si ya está la pericia y todos los estudios que dan que él abusó de mi sobrina. No nos dan ninguna explicación", aseguró muy molesta la tía de la niña.