Los acusaron de dar un show en pleno confinamiento: se defienden y dicen que fue solo un streaming

La clausura del bar Cuero Santo, ubicado sobre Avenida Libertador, terminó en escándalo. La Policía llegó al lugar en medio del confinamiento estricto que rige en todo el territorio provincial y, según informaron a este medio, se toparon con un músico cantando y tocando la guitarra, "inclumpliendo" los protocolos vigentes por la situación sanitaria. Ante la viralización de la noticia, el propietario del local y el artista que mencionaron fuentes policiales rompieron el silencio y se defendieron de las acusaciones.

Martín Quiroga, propietario del bar céntrico, señaló a Tiempo de San Juan que el local no estaba abierto al público y que al momento de la clausura estaban funcionando bajo la modalidad delivery. Y que no contrataron a ningún músico para brindar un show, sino que Aldo Zaragoza, conocido cantante local, es empleado del local y sólo realizó un streaming.

"Además de ser un restorán, somos un almacén de bebidas. Entonces decidimos hacer un vivo para interactuar con la gente, con los seguidores, ponerle buena onda mientras hay aislamiento. Solo fue con la guitarra, no es que hubo un show con una banda musical. Estábamos cerrado, en el ámbito de la privacidad, transmitiendo un streaming que específicamente no está prohibido", comentó el dueño de Cuero Santo.

Quiroga, quien es abogado, contó que intentó explicarle al personal de Leyes Especiales que no estaban violando ninguna regla pero no hubo caso. De hecho expresó que sintió una cierta "situación violenta". "Querían poner cualquier cosa en el acta. Por eso lo que comunican es falso. No estábamos dando ningún show, el bar estaba sin gente. Está prohibida la realización de eventos y shows con público, ¿pero un streaming, es un disparate? No había una situación de peligrosidad de ninguna naturaleza ni estábamos representando un riesgo a la salud pública. En el lugar había solo cuatro personas, todas trabajando".

Aldo Zaragoza, cantante implicado en la clausura, manifestó que "fue una locura lo que pasó" y explicó que el streaming fue una "alternativa marketinera para remarla en esta difícil situación". "El videito lo hicimos para acompañar a la gente. No fue un show, lo hice con una guitarra. No está prohibido", agregó.

El propietario del bar aclaró además que tiene todas las habilitaciones correspondientes. "Para tener la habilitación municipal y de Bomberos necesitamos la de Salud Pública, y tenemos todo. Nunca supieron decirme específicamente qué estábamos violando. Redactaron lo que quisieron", cerró Quiroga.