Detienen a un albardonero por golpear a trompadas a su ex y a un amigo de ella

Este miércoles en el departamento Albardón, Leandro Damián Páez fue detenido por la Policía por ser culpable de golpear a su pareja y al amigo de ella.

Según informó la Policía: el 23 de junio alrededor de las 16 horas. La mujer le pidió a su vecino que lo acerque con la moto hasta la casa de su ex para buscar a su hijo de 8 años.

El vecino le dijo que no tenía problema y fueron hacia el lugar. En el domicilio, Páez se ofuscó y le propinó una trompada a su ex en el rostro y le sacó el celular de la mano para tirarlo contra el piso. Después, Páez fue contra el amigo de su ex y lo golpeó dos veces en la cara.

La mujer damnificada llamó al 911 y personal policial llegó al lugar para detener a este sujeto. Por las características del caso Páez quedó detenido por los delitos de lesiones leves agravadas por ser en contexto de violencia de género en concurso real con lesiones leves y daño.

Este sujeto que ahora está detenido en comisaría 18va tiene antecedentes penales. En 2014 se lo investigó por una causa de robo arrebato y en 2017 se lo culpó de un robo agravado por el uso de arma de fuego.