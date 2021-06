La muerte "invisible": casos de fallecidos por monóxido de carbono que conmocionaron a San Juan

Este martes murieron tres sanjuaninos intoxicados por monóxido de carbono. El hecho sucedió en el interior de un departamento ubicado en Avenida Rawson, entre Maipú y Santo Domingo, en Capital. Fue de la madrugada y los servicios médicos hicieron lo que pudieron para poder salvar a Antonio Olivencia, de 29 años, Azucena Sánchez, de 50 años, y el esposo de la vecina que estaba en el domicilio llamado Federico Leuzzi, de 32 años.

Las únicas que se salvaron fueron Julieta Peña, esposa de Olivencia, que está embarazada, y una vecina de esta que la acompaño al hospital sobre las 21:30 porque se sentía mal. En el nosocomio les informaron que habían inalado gases tóxicos, pero cuando quisieron informar a sus parientes estos ya no atendían el teléfono. Cuando llegó la policía yacían sin vida en distintas partes de la casa.

No es la primera vez que ocurre una desgracia como esta en la provincia. En el 2018 una familia de 25 de Mayo perdió a un integrante después de intoxicarse con monóxido de carbono en la casa que habitaban en aquel departamento. El hecho sucedió pasada las 3 de la madrugada y terminó con el deceso de una niña de 10 años llamada Julieta Mariño. En tanto que su hermano Sergio, de 8 años en ese entonces, quedó en un delicado estado de salud por varios meses y estuvo internado en terapia. En el hospital tuvo respirador mecánico, pasó por terapia intermedia pediátrica y llegó a estar en el área de los pacientes críticos. Luego comenzó a mostrar mejorías y con el tiempo fue recuperándose.

En una entrevista que dio la madre en Radio Sarmiento, contó que los médicos decían que el chico iba a tener algunas secuelas producto de la experiencia que vivió. Tales como cansancio repentino, desgaste neuronal y otras que iban a afectar su buen funcionamiento.

Ese mismo año hubo un caso que conmocionó a los sanjuaninos por la muerte de un matrimonio joven y su bebé que vivían en San Luis. Se trató de Sebastián Vega, de 26 años, sanjuanino; su mujer, Adriana Micaela Lucero de 23 y su pequeña hija de un año. Todos fueron hallados sin vida en una casa ubicada en el barrio José Hernández de la capital puntana. Fue una vecina que denunció el hecho porque sentía un fuerte olor a gas. La policía entró a la casa 48 horas después de sucedido los decesos y en un principio se investigó un presunto crimen. Pero al comprobar que no tenían lesiones físicas, y por los resultados de la autopsia, descubrieron que el matrimonio perdió la vida por haber inhalado monóxido de carbono por el mal funcionamiento de un calefón del departamento en que vivían.

En el 2019 una mujer de Capital perdió la vida por el mismo motivo y otra quedó internada. Esta vez el hecho sucedió durante la siesta del domingo 26 de mayo en calle Suipacha a metros de Ignacio de la Rosa. Allí fue comisionado el persona de Comisaría 4° donde se constató el fallecimiento de una joven llamada Deolina del Valle Paredes (24), que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Érica Pujando de 38 años. Esta última fue trasladada al hospital bajo un estado de intoxicación tan alto que todos sus músculos estaban entumecidos y adormecidos por la intoxicación con monóxido de carbono. El deceso se habría producido porque en la casa había una instalación de gas sin habilitación ya que la vivienda no contaba con ninguna de las exigencias vigentes por Ecogas. La hipótesis se basa en que no había ventilación en la casa, la cocina no tenía campana, las rejillas de ventilación obligatorias estaban obstruidas con diarios, y el único calefactor de la casa no era tiro balanceado es decir que no tenía ventilación hacia el exterior.

Este mes un niño de 12 años oriundo de Valle Fértil fue hospitalizado por la misma causa. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el menor llegó desde citado departamento acompañado por su abuela, de apellido Montaña, de 61 años. Ella relató que su nieto se había intoxicado con el brasero, se desmayó y al caer golpeó su cabeza. El chico fue trasladado en ambulancia hasta el nosocomio capitalino y llegaron pasadas las 2:30. El menor fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo craneano, fue asistido y quedó internado en observación. Luego recibió el alta, pedo debió seguir haciéndose tratamientos médicos.

También hace poco murió una familia de Mendoza con dos adultos y tres niños pequeños. El hecho ocurrió el 19 de junio en una vivienda de Godoy Cruz, Mendoza, ubicada en la calle Cerro Tolosa. Las víctimas fatales son dos adultos y tres niños. Además un recién nacido fue derivado de urgencia al hospital Notti. La pequeña tiene solo un mes de vida y se encontraba muy grave.

El otro antecedente cercano es lo que ocurrió ayer lunes por la tarde, con dos mujeres que se habían intoxicado con monóxido de carbono y acudieron urgente al Hospital Rawson para pedir asistencia. Se trata de Fabiana González, de 43 años, y Micaela González, de 22; que comenzaron a sentirse mal cuando se encontraban en su casa del barrio 5 de Octubre, en Chimbas. Como consecuencia, pidieron auxilio y una ambulancia las trasladó hasta el centro de salud, donde fueron asistidas y quedaron internadas en observación. Las primeras informaciones indican que el hecho se produjo por una falla en una estufa conectada al servicio de gas natural.

Por lo expuesto, queda a las claras que el monóxido de carbono es sumamente peligroso. Por lo tanto se recomienda las siguientes consideraciones:

Los síntomas de intoxicación son:

Dolor de cabeza

Sensación de mareo y/o desmayo

Falta de aire

Náusea y/o vómitos

Decaimiento, falta de fuerza, somnolencia

*Ante la aparición de ellos salir al aire libre, ventilar el hogar y ir al centro de salud más cercano.

Tener en cuenta que, al monóxido de carbono se lo llama el asesino invisible porque:

No tiene olor

No tiene color

No tiene sabor

No irrita los ojos ni la nariz

* Recomendaciones

Controlar los artefactos con gasistas matriculados

Encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa

No arrojar el fuego encendido, plásticos, gomas o metales

Apagar brasas y llamas antes de dormir

Ventilar los ambientes diariamente

Controlar que los respiradores no estén obstruidos

Dejar una puerta o ventana entreabierta

No utilizar el horno o las hornallas de la cocina como calefacción