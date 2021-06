Acusado de atropellar y abandonar a un hombre: no quiso ir a juicio abreviado y fue imputado

Pasado el mediodía de este sábado se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Roberto Carlos Pereira, sujeto acusado de atropellar y quitarle la vida al peatón Rafael Morales, el pasado domingo 6 de junio por Calle 5, en el límite de Rawson y Rivadavia.

Al comienzo de la audiencia, el fiscal interviniente Adrián Riveros tomó el uso de la palabra y expresó que podría haber un acuerdo de juicio abreviado. El juez de garantías Federico Rodríguez dio un cuarto intermedio para que las partes hablen y tras varios minutos, al parecer el acuerdo se cayó, porque Pereira dice que no “sintió nada”.

Por esta razón, los miembros del Ministerio Público Fiscal dieron a conocer las pruebas fácticas del caso y expresaron que este hombre sería el autor de haber embestido a Morales con su auto Renault 12, patente XJP 787.

Fiscales intervinientes

Que seguido a este atropello, Pereira siguió su rumbo sin prestarle asistencia a la víctima y se dirigió al domicilio donde vive su ex esposa. En este lugar, fiscalía expresó que la ex de Pereira vio como le sacaba el capot de su auto (el cual está desaparecido) y dice que le pidió dejar el auto ahí porque estaba roto.

Un día después, Pereira habría ido a buscar su auto y lo llevó a rastras a su casa en el Lote Hogar 35 de Pocito.

Abogada defensora

Por varios días la UFI Delitos Especiales buscó a esta persona, pero no fue hallado en ningún allanamiento hasta que el pasado viernes Pereira, junto con su abogada, se presentó en la UFI y se entregó. En aquella ocasión aludió que “no había sentido nada y que por eso no se paró”.

Con esta entrega, los investigadores allanaron su domicilio en el Lote Hogar 35 y dieron con el Renault 12 sin el capot. Este auto pasó por la pericia correspondiente y según los policías intervinientes a ‘prima facie’ tenía rastros de haber chocado. Madre de la víctima y abogado querellante.

Tras este testimonio, la fiscalía pidió que este hombre quedara con prisión preventiva, que se lo impute por el delito de homicidio culposo agravado por abandono de persona, y una Investigación Penal Preparatoria (IPP) de 1 un año. La defensa, de Filomena Noriega, se negó a lo pedido.

Pereira tuvo su posibilidad de hablar y siguió convencido de lo que dijo apenas se entregó. “Iba por la 5 (calle) y como ya les he dicho no sentí nada, me hubiese parado y todo si hubiera sentido algo. Me enteré de todo cuando vi las noticias por Face (Facebook). No escuché nada, no tengo nada que ocultar” y repitió nuevamente: “me hubiese parado ahí no más”.

Finalmente, tras un cuarto intermedio, el juez de garantías Federico Rodríguez resolvió imputar a Pereira por el delito de homicidio culposo agravado por abandono de persona, prisión preventiva por 6 meses y cumplirla en el Servicio Penitenciari Provincial y una IPP de 6 meses.