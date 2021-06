Tras la condena del tatuador sanjuanino por sextorsión, habló su víctima: 'Sigo en peligro'

Patricio Pioli fue condenado este jueves por el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja a cinco años de prisión luego de haber difundido un video íntimo con contenido sexual en el que aparece su ex. Las imágenes fueron compartidas por el acusado luego de que se separaran y pronto se viralizaron.

La víctima lo denunció en 2017 y cuatro años más tarde el Tribunal condenó a Pioli, quien trabaja de tatuador. Recibió una condena de cinco años de prisión por el delito de “coacción y lesiones leves calificadas” en lo que fue una sentencia emblemática en la historia del derecho penal en Argentina. El Tribunal tuvo en cuenta la difusión de imágenes íntimas que hizo de su expareja a pesar de que la “sextorsión” no está tipificada como tal en el Código Penal.

Sin embargo, el hombre continuará bajo prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. La situación preocupa a su ex, quien es víctima de un calvario de muchos años y teme que nadie controle que su ex cumpla con la domiciliaria.

Pioli es un violento y no me canso de decirlo. En varias oportunidades estuvo a punto de matarme y no lo logró. No quiero que pase. Seguirá en su casa sin custodia policial y mi vida seguirá en riesgo porque nadie controla si cumple o no con la domiciliaria”, dijo Paula Sánchez Frega en diálogo con Infobae.

Pese a que está conforme con la resolución judicial, la mujer admitió aún se siente en peligro. “Él debería estar en el penal en este momento. De acá a que quede firme la sentencia puede pasar un año y conmigo puede pasar cualquier cosa, no me siento segura. Ya pasé cuatro años encerrada, no puede seguir viviendo más tiempo así”, dijo.