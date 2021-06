Lo benefician con una probation, no cumplió con lo pactado y cometió otro delito: directo al Penal

Una situación de no creer ocurrió este miércoles en la UFI Flagrancia. Hace unos meses Nahuel Escalera Tejada se lo benefició con una probation por un delito que cometió y se le dictaron que cumpla diferentes cosas como tareas comunitarias, una reparación simbólica, entre otras. Pero nada de eso lo cumplió en todo el plazo y por eso el juez de Flagrancia decidió condenar a este sujeto y al tener una condena previa deberá pasar 3 años y 9 meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según manifestó el fiscal interviniente, Alberto Martínez, este sujeto no cumplió con lo pactado en la probation y además cometió otro delito. Por esta razón se revoca la suspensión de juicio a prueba y tras un común acuerdo con la defensa se decidió que se lo condene a 6 meses de prisión efectiva.

El juez interviniente homologó la pena y sentenció a este sujeto 6 meses de prisión efectiva por el delito de hurto simple. Además, por tener una condena previa de 3 años y 3 meses, ambas se sumaron y en total estará en el Penal 3 años y 9 meses.

Cabe destacar que la probation es uno de los mayores beneficios que tienen los ciudadanos al cometer un delito, ya que cumplido lo pactado por lo que dicta el juez. Si esta persona no cumple se le dictará la revocación; el Código Penal Argentino explica: “Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia”.