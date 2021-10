Denuncias cruzadas entre una conocida abogada sanjuanina y su familia

Una disputa familiar que involucra a la conocida abogada Elsa Barassi se trasladó a la justicia penal con denuncias cruzadas entre ella y uno de sus hermanos, Ricardo Barassi. La letrada que se postuló para presidenta del Foro lo acusó por violencia de género y por ello se dictó una restricción de acercamiento, mientras que él la denunció por hostigamiento.

Liliana Porres, la esposa de Ricardo y cuñada de Elsa, habló con Tiempo de San Juan y contó su versión de la historia. La mujer apuntó fuerte contra la abogada, a quien denunció más de una vez y la última fue el domingo de la semana pasada, cuando acudió a la Comisaría 7ma y asentó la queja frente a las autoridades después de un violento episodio.

Es que, según Porres, Elsa Barassi se presentó en su vivienda situada en Pocito incumpliendo la medida perimetral que ella misma promovió. "Nosotros no estábamos y una vecina nos avisó que estaba en la puerta sacando fotos hacia adentro. De inmediato nos fuimos hasta ahí y, apenas nos vio, nos empezó a agredir verbalmente", relató y siguió: "Entonces, para no tener problemas, nos dirigimos hasta la comisaría y ella nos persiguió a gran velocidad, poniendo en riesgo la vida de todos. Fue horrible. Tenemos miedo y por eso pedimos que la justicia le ponga un límite".

La casa del matrimonio está dentro de una propiedad de la familia Barassi, de unas 70 hectáreas y que pertenecía a los padres de los hermanos en disputa, quienes fallecieron el año pasado. Tanto ese inmueble como un caserón de Capital son del interés de las partes que accederían a lo que les corresponde en una sucesión.

En abril de 2020 había sido Elsa Barassi quien denunció a su hermano por agresión. El conflicto tuvo lugar cuando los hermanos se reunieron tras la muerte de sus padres para realizar un inventario de la casa paterna. Allí, discutieron y la Policía se presentó en el lugar. Elsa aseguró que Ricardo la había golpeado con una silla y -tras la intervención de Flagrancia- el hombre fue detenido, aunque por su salud deteriorada cumplió con la orden judicial en su domicilio.

"Fue mentira, Ricardo nunca la atacó. Es más, ella lo amenazó con que iba a decir eso y él mismo llamó a la Policía. Al final, terminó pagando caro porque él salió perdiendo. Él es una persona enferma, con muchos problemas de salud y es incapaz de hacerle daño a otro, por más mala relación que tenga con ella"; sostuvo la esposa.

Por su parte, la abogada de renombre -que también habló con este diario- se defendió de esas acusaciones. Aseveró que la agresión si existió y que no es la primera vez que víctima de su familiar. En ese sentido, explicó que radicó al menos tres denuncias en la justicia penal, que hubo una pena en su contra y las otras cursan en un juzgado de instrucción.

"Mi hermano siempre anda armado y ya estuvo detenido en el Penal. Es una persona peligrosa y agresiva. Nunca se le conoció trabajo alguno, siempre vivió a costillas de mis padres y, lógicamente, cuando quise ir a ver el estado de la finca, se desató el último conflicto", aclaró y añadió: "Sólo quería constatar el estado de la finca que fue abandonada, tengo el derecho de saber en qué condiciones está".

El terreno de grandes dimensiones tiene plantaciones de olivo y hasta julio de este año tenía un contrato con un tercero que la trabajaba. "Me avisaron que se había prendido fuego una gran parte y por eso me preocupé. Además el alquiler está vencido", agregó Elsa Barassi, quien manifestó que no quiere tener más problemas "con esa gente".

Denuncias cruzadas

La conocida abogada fue denunciada dos veces. Una constancia data de junio de 2020, en el Juzgado de Paz de Pocito, por hostigamiento, maltrato, amenazas y golpes. La otra denuncia es de septiembre de 2021 y fue radicada en la Seccional 7ma por hostigamiento.

Por su lado, Elsa Brassi denunció tres veces a su hermano Ricardo, incluso por una de esas ocasiones, en abril de 2021, Flagrancia lo sentenció con prisión domiciliaria. Las otras dos causas, según detalló, cursan en los juzgados de instrucción.