Video: un testigo relató la desgarradora situación luego del impactante accidente en Capital

Este lunes por la mañana un accidente de tránsito en calle Laprida y Caseros conmocionó a las personas que vieron el impactante choque entre una camioneta y un motociclista, quien quedó en grave estado.

Según dijo un testigo a Tiempo de San Juan "me bajé del colectivo, venía caminando por Caseros cuando llego a Laprida me encuentro con el choque hecho, no escuché el impacto. Ya había un montón de gente, cuando llego veo el hombre ya cruzado que había empezado a convulsionar. Estaba sin el casco, boca hacia arriba y después lo pusieron de costado".

Además agregó que quien conducía la moto es "un hombre como de 55 años. Y el muchacho es joven, el de la camioneta, frenó justo antes de entrar al local. Parece que cuando ha impactado al de la moto, se ha desviado y ha frenado a 20 metros del local".

"El de la moto se veía muy mal. No sé como habrá llegado al hospital. Ya había llegado la policía, solo miré e cerquita, había dos enfermeros que auxiliaron al señor hasta que llegó la policía y luego apareció la ambulancia", expresó.