Bomba en STOTAC: denuncian al gremio por estafas con casas

Una bombas estalló en STOTAC después de que 4 sanjuaninos denunciaran en la Justicia Penal que el gremio los estafó con las viviendas que financia el IPV. Este viernes por la mañana, acudieron a la Fiscalía Nº 2 y dejaron sentada la acusación contra el sindicato que les habría arrebatado el sueño de la casa propia, según manifestaron.

Representados por los abogados Leonardo Miranda y Eduardo Salazar, los denunciantes aseguraron que a pesar de haber pagado durante años una carpeta para conseguir su casa propia a través del gremio de los camioneros, ni siquiera están registrados en el Instituto Provincial de la Vivienda.

"Sabemos que el IPV no tiene ninguna responsabilidad sobre esto, que ellos reciben un listado con los nombres de los adjudicatarios y en función de ello se organizan para la entrega", indicó el Dr. Salazar quien acompañó la denuncia contra STOTAC por presunta defraudación.

Acorde explicó uno de los denunciantes, Iván Rodenas, en 2012 comenzó a pagar una carpeta, entregó la documentación pertinente a las autoridades gremiales y en 2013 canceló los pagos. En cuotas, el denunciante dijo que canceló el pago del terreno por un total de 25 mil pesos. Sin embargo, aseveró que no figura en el IPV.

El recibo que exhibe uno de los denunciantes por el pago y cancelación de la carpeta

"Hay damnificados que empezaron a pagar desde 2012 y los últimos lo hicieron en 2020, que terminaron pagando 700 mil pesos para quedarse con las manos vacías", manifestó el denunciante.

Según explicó el Dr. Salazar y otro de sus representados, Darío Molina, en abril de este año comenzaron las sospechas cuando la entrega del barrio de STOTAC fue anunciada. "Los que habíamos estado pagando las carpetas y que todos los años éramos llamados para actualizar el papeleo fuimos a averiguar al sindicato cuál era el estado de situación de nuestros trámites, pero siempre encontraban alguna excusa para no atendernos", contó Molina.

Después de insistir en varias oportunidades y no obtener ninguna respuesta de parte del gremio, detallaron que consultaron en el IPV el listado de adjudicatarios que recibiría las viviendas y ahí constataron que no figuraban. A partir de entonces comenzó el desfile de cartas documentos y cartas notariales que no habrían sido contestadas.

"Hay prueba documentada que sostiene el relato de los damnificados, cuyos derechos fueron vulnerados. No había ningún sorteo, ni tampoco las inscripciones para las carpetas eran abiertas. Las reglas eran claras, si pagaban la carpeta accedían a la vivienda prometida. Pero eso no sucedió y lo que debería haber sido hoy un día de alegría para muchas familias (este viernes se entregaron las casas) no lo fue para casi 40 familias", expresó.

Además de los dos denunciantes que fueron entrevistados, en la denuncia presentada este viernes figuran Laura Caputo y Miguel Amparan. "Estamos hablando los ahorros de toda una vida y de una ilusión depositada en manos de quienes hicieron con su dinero lo que quisieron", advirtió el abogado.

Si bien la denuncia es contra el sindicato, en el escrito presentado apuntaron contra las autoridades Antonio Ponce, Juan Antonio Navarro, Gabriela Naveda y Ricardo Cardozo, este último participó esta mañana de la entrega de viviendas del Barrio STOTAC II situado en Rawson.