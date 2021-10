Habló la mamá de la nena que denunció al catequista: "Lo que hizo no tiene perdón de Dios"

Totalmente desbordada, contenida por familiares y padres de compañeritos del jardín, la mujer que denunció al profesor de Catequesis del Colegio Santa Teresita por el presunto abuso de su hija rompió el silencio. La mamá llegó a la institución en horas de la siesta para pedir explicaciones a las autoridades y, en una breve charla con la prensa, a cara descubierta -aunque este medio no la identifica para preservar a la víctima, manifestó estar angustiada y preocupada por el episodio de abuso que su hija confesó haber vivido.

"Yo quiero condena para él, lo que hizo no tiene perdón de Dios. Mi hija está psicológicamente mal, todos estamos mal, yo no duermo. Yo viralicé el audio donde cuento lo que había ocurrido, necesitaba saber si a algún otro chico le pasó, quería que los papás supieran lo que había ocurrido, que mi hija había sido manoseada. El audio ya está con el juez", comentó entre lágrimas.

La mujer contó que la niña venía manifestando comportamientos extraños desde agosto, que no quería ir a la escuela. "Nunca lo vi, no lo conozco. Mi hija me dijo ´mamá, el papá de la seño me reta´. Yo no entendía nada, por eso pregunté en el grupo si había un hombre en el colegio. Ahí me dicen que sí, que había un profesor de Catequesis. Ella me decía que él la retaba, que la amenazaba, hasta que finalmente contó que la había manoseado", señaló.

Cuando la niña le confesó todo a una tía, su mamá se dirigió al colegio del Barrio Güemes para hablar con los directivos y pedir explicaciones. Sin embargo, según relató, allí no encontró la respuesta que quería escuchar y por eso denunció el caso en la policía. "La directora me dijo que no podía ser, que el profesor era un hombre serio, que mi hija tenía un pico de estrés. Hasta ahora nadie me ha llamado, nadie se ha preocupado por nosotros ni han preguntado nada. Quiero que se haga Justicia. Nos han destrozado la vida", cerró.