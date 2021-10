Alarma en otro jardín de infantes donde enseñaba el catequista Guillén: reunión y padres preocupados

Este jueves, la comunidad educativa del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en Rawson, se veía conmocionada al salir a la luz las denuncias contra el catequista Cristian Guillén, a quien acusan de haber abusado, al menos, a dos niñas, de 4 y 5 años.

La noticia no solo causó revuelo en el colegio rawsino. Tras conocerse, en otros establecimientos educativos donde trabajaba Guillén, se encendieron las alarmas.

Uno de esos jardines fue el Nuestra Señora de Tulum, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. Allí, sobre el mediodía, se presentó la representante legal de la escuela para hablar con los padres, que se habían convocado nen la puerta de la institución para pedir explicaciones.

Es que Guillen también daba clases de catequesis a los menores de ese jardín y, lógicamente, la preocupación de los padres fue mucha al saber que se trataría de un presunto abusador de menores.

Sobre la reunión no trascendieron mayores detalles y aún no se sabe si hay alguna denuncia de los padres de esa escuela en particular.

Sin embargo, este mismo viernes por la tarde, luego de las dos denuncias presentadas por padres del colegio rawsino, se registraron dos más de otra escuela, aunque no trascendió cuál.

Guillén está detenido y, hasta ahora, serían cuatro las denuncias en su contra pero desde la Justicia no descartan que haya más.