Apareció la joven con problemas psiquiátricos que era buscada de hace dos días

Encontraron a la chica que padece de problemas mentales y que se extravió el domingo último. Apareció en la noche de este martes en la Terminal de Ómnibus de la ciudad capital, confirmó su hermana, quien agregó que en un primer examen médico todo indica que está bien de salud. El sujeto que estaba con ella también fue llevado a la Policía para hacerle algunas preguntas.

Eliana Castro, de 20 años, era buscada desde el domingo último después de que abandonó su casa en Concepción, Capital. La chica tiene problemas psiquiátricos, de modo que pierde la noción. Por eso la preocupación de su familia, que temía que su vida corriera riesgo o que alguien la tuviera retenida en algún lugar.

No dieron muchas precisiones, pero Ana María Castro –la hermana- confirmó que apareció en la terminal y que la policía la trasladó a la Seccional 2da junto al sujeto que la acompañaba. En principio, le tomaran declaración al muchacho de 30 años. Lo que sí expresaron los parientes de Eliana es que ese individuo no es amigo ni conocido de ella, nunca lo vieron. Mientras tanto dijeron que la hicieron un primer examen médico a la joven y no presenta lesiones a la vista. Es probable que investiguen qué hizo y dónde estuvo en estos días. La familia ahora está más tranquila y no le hizo muchas preguntas a la joven para no alterarla.