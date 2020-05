Qué pasará con la madre del bebé fallecido de 25 de Mayo, si es excarcelada

Luego de que la justicia descartara la hipótesis del abuso sexual del bebé fallecido de 25 de Mayo, el juez que investiga el caso daría la orden de excarcelación de la madre en las próximas horas mientras analiza por qué delito imputarla, si es que cabe la posibilidad, sino es que antes decide remitir la causa al juzgado correccional de turno.

Es que después de que el informe de autopsia eliminara de plano las presunciones que existían sobre un delito contra la integridad sexual del chiquito de 5 meses y confirmara que perdió la vida por causa de una neumonía, el titular del Tercer Juzgado de Instrucción Guillermo Adárvez tiene dos opciones: liberar a N.Q o bien derivar el expediente al Quinto Juzgado Correccional para que su magistrado ordene la liberación.

Sin un crimen que investigar, será entonces tarea de Matías Parrón continuar la instrucción de los hechos e imputar a la mujer de algún delito, si así lo considerara conveniente, aunque también podría llegar a la conclusión de que se trató de un acontecimiento fortuito. En ese caso habría un abanico de posibilidades por las que la madre podría ser responsabilizada.

El reporte forense seguirá siendo clave, aún tras haber determinado los motivos del deceso, ya que incluso pone en jaque la versión oficial de maltrato infantil por el descuido que -en apariencia- presentaba el bebé. Para el especialista que analizó las evidencias en el cuerpo, Alejandro Yesurón, todo tiene una explicación y no necesariamente están relacionadas con un abandono, como lo sostuvieron los mismos funcionarios policiales y judiciales, en on y en off.

Fuentes oficiales indican que el informe del especialista fue revelador: el chico falleció por causas naturales, o sea, por una enfermedad. De acuerdo a la conclusión, el pequeño murió por una infección generalizada por problemas respiratorios y bronquitis, en otras palabras por una neumonía.

Esto pudo haberse originado por varias razones y no por responsabilidad de la madre, únicamente. Es que una broncoaspiración pudo ser el factor letal. Acorde a lo expuesto por la progenitora, denigrada por los mismos vecinos que este medio consultó, la descompensación ocurrió mientras lo amamantaba. Esto último es compatible con la broncoaspiración.

Una vez que la causa llegue a manos de Parrón, tendrá que poner bajo la lupa el proceder de la madre para dirimir algún tipo de responsabilidad en el fatal desenlace o no. Mientras tanto, el informe de Yesurón resulta de gran apoyo para ella porque hasta desmintió que el bebito haya estado en estado de desnutrición, como lo había afirmado la Asesora de Menores Patricia Sirera. Indicó que el peso era normal a su contexto de pobreza. Del mismo modo, echó por tierra las supuestas lesiones que presentaba: sostuvo que se trataba de erupciones en la piel producto de una infección.

La negligencia sería el agravante que podrían achacarle, desde lo penal. Los artículos 84 y 94 del Código Penal podrían ser tenidos en cuenta. El delito que prevé una pena más leve sostiene que se impondrá prisión de un (1) mes a tres (3) años o multa de mil (1.000) a quince mil (15.000) pesos al que por imprudencia o negligencia... causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. El más severo impone que será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años al que por imprudencia, negligencia, impericia ... causare a otro la muerte.

Qué dicen en la Justicia de Familia

El juez de turno Esteban de la Torre habló con Tiempo de San Juan y manifestó que recién le llegaron los primeros informes del relevamiento que llevó adelante la Dirección de NIñez con los hermanos de la criatura fallecida, quienes fueron resguardados en dos hogares del estado.

Por el momento se indaga sobre la situación de los familiares directos de los menores de edad, mientras se resuelve la situación procesal penal de la madre, para tomar algún tipo de decisión por parte del magistrado. Así lo indicó el funcionario judicial que resolverá la cuestión civil.