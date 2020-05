Es inminente la liberación de la mamá del bebé muerto de 25 de Mayo

Descartada la muerte violenta, el supuesto abuso sexual y hasta un posible descuido o maltrato del bebe de 25 de Mayo fallecido este lunes, es inminente la liberación de la madre. Es que la autopsia fue más que reveladora. El niño falleció por una neumonía y no por un posible crimen como se sospechó en un principio. Al no haber un delito que investigar, no habría nada qué imputarle a la mujer que permanece detenida, comentó un investigador del caso.

Mientras muchos daban por sentado un posible caso de maltrato infantil o un crimen, con un ataque sexual incluido. Y la misma asesora de Menores, Patricia Sirera, llegó a hablar de un “un grado importante de desnutrición” y un estado de salud deploraba de esa criatura. La autopsia al cadáver de la criatura de 5 meses, realizada por el médico forense Alejandro Yesurón, tiró abajo todas esas sospechas e historias que se tejieron alrededor y la causa dio un giro inesperado.

Fuentes judiciales señalaron que el informe del especialista fue revelador: el chico falleció por causas naturales, o sea, por una enfermedad. De acuerdo a la conclusión a la que llegó el forense, el pequeño murió por una infección generalizada por problemas respiratorios y bronquitis, en otras palabras por una neumonía, explicó una alta fuente del caso. Esto pudo haberse originado por varias razones, hasta por una broncoaspiración, aseguró el vocero. Y esto último concuerda con lo que dijo la mamá, que el nene empezó a sentirse mal después de que se ahogó con la leche mientras lo amamantaba.

El forense también descartó que el niño haya estado desnutrido. El médico informó a los funcionarios judiciales que el pequeño tenía un peso normal, aseguraron las fuentes. Esto contradice la versión oficial dada el lunes, que señalaba que el chico pesaba 5 kilos, lo mismo que cuando nació. Sobre las quemaduras o erupciones de la piel en la zona de la cara y otras partes del cuerpo, el estudio forense señaló que no eran lesiones graves y que era propio de una infección producida por hongos o falta de higiene en el hogar. Infección que posiblemente también podrían tener sus hermanitos.

Con respeto a los supuestos signos de abuso sexual, no encontró nada de eso. Lo que detectó son irritaciones en la zona genital de la criatura y que no eran otra cosa que la llamada “dermatitis del pañal”, una afección común en los niños pequeños. Esto surge como resultado de una irritación, infección o alergia por la orina o materia fecal, por dejar el pañal mojado en el niño por mucho tiempo y la falta de aireación.

Con todo esto, queda desechada la agresión contra el niño y el abuso sexual. La confusión o la sospecha surgieron, primero, por la pediatra que atendió al niño el domingo por la tarde cuando su madre lo llevó al Hospital Rawson en un delicado estado de salud, señaló un investigador del caso. Esa profesional fue la que denunció el caso y señaló que el pequeño podría haber sufrido maltrato y abuso sexual. La médica legista de la Policía, que también examinó al niño, también reforzó esa idea con otro informe que aseguraba que tenía múltiples lesiones y signos de ultraje.

El informe forense deja entrever que el niño no estaba abandonado o descuidado. Un funcionario y un policía dijo que la familia tenía las carencias de una gente pobre, en una vivienda precaria y sin ayuda oficial. El juez Guillermo Adárvez, que investiga el caso, en el peor de los casos ahora podría imputarle cierta negligencia a la mamá, pero aun así es inminente que ordene su libertad.