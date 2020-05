El perturbador código de los taxistas sanjuaninos para cuidarse de los robos

El sindicato de Conductores de Taxis realizó un pedido puntual al secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, para pedir intervención inmediata en una conocida esquina de Rawson donde padecieron varios ultrajes. Según Walter Ferreri, “hubo 12 robos en los últimos días en calles Superiora y Paula Albarracín de Sarmiento; y Superiora y Frías, cerca del Barrio la Estación, donde nos robaron a punta de pistola o con un cuchillo en la garganta. Por eso estamos cansados de ese problema porque cada dos por tres tenemos que intervenir por la zona”, afirmó el sujeto que conduce el sindicato de conductores de taxis.

Desde el gobierno la respuesta fue inmediata según los empleados de dicho sindicato. “Dispusimos un operativo el fin de semana y logramos la detención de 20 personas que eran los que estaban produciendo hechos de inseguridad por calle Superiora en Rawson”, sostuvo Munisaga a este diario.

A la par de estas medidas, desde el sector de los taxistas detallaron un extraño y controvertido sistema de defensa que tienen los trabajadores para actuar cuando uno de sus colegas es o está por ser víctima de un robo. “No importa que sea un trabajador de nuestra empresa o de otra, nosotros acudimos en cuidado de cualquiera si se activa el código”, sostuvo Ferreri.

Foto ilustrativa.

Y agregó que “tenemos un código para ir tras los ladrones. Si se activa vamos de 30 a 50 taxis a ayudar. No importa la empresa. Este sistema funciona, porque desde que lo implementamos hemos evitado 18 asaltos de 20. Existe diferentes tipos de números, y diferentes medidas que tomamos. Por ejemplo si un compañero es asaltado con violencia, nosotros vamos en su rescate y encerramos al auto donde está el compañero con los delincuentes y lo reducimos con los métodos que sean. Pero si el taxista que está en peligro nos avisa que ha sido lesionado, como ha pasado muchas veces, vamos directamente a matarlo”, en palabras que utilizó Ferreri.

También el hombre detalló que “existe otro operativo que se llama abanico, ese lo usamos para mandar a más de 100 taxis a acorralar al delincuente. Lo usamos para encontrar un auto robado y también si un trabajador está en peligro. Nosotros somos más que la policía y siempre estamos atentos a este sistema”, afirmó Ferreri.

Más allá de la polémica que pueda generar, quien conduce el Sindicato de Conductores de Taxis, dijo que “esto es peligroso pero no te queda otra. El método que usamos no es para linchar, solo reducimos al asaltante. Pero si el tipo disparó o le metió una puñalada a alguien no nos vamos a contener, porque hemos tenido compañeros que se han resistido y terminaron golpeados y apuñalados en sus piernas. Como lo que le sucedió a nuestro compañero Rubén Contreras hace unos años”, sostuvo.

Este vehículo fue sustraído en Pocito y hallado en Rawson por los trabajadores que dieron aviso a la policía. (Aquí el link de la nota).

Por último, según este grupo de trabajadores, el modo con el que operan los delincuentes es el siguiente: “no importa quien sea, te rompen el vidrio y te manotean algo. O directamente te roban entre varios. Entre ayer y hoy fueron 4 taxistas que hicieron la denuncia, pero en total hubo 12 en estos últimos días. Los tipos que te roban se toman un taxi, los hacen llegar hasta Paula y Frías o Doctor Ortega y de ahí te pegan y te sacan todo”.

A modo de conclusión, Fereri dijo que “los taxistas se están resistiendo. No tenemos miedo y si lo tienen que matar al delincuente lo vamos a hacer, esto pasa cuando vos llegas al límite”, dijo sembrando la polémica.