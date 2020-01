El drama que padece la vendedora de sánguches asaltada por un remisero en Albardón

Alejandra Gutiérrez es una trabajadora que vende semitas y trabaja de empleada doméstica en Albardón. En ocasiones también aprovecha los grandes grupos de personas para vender comidas caseras que hace con ayuda de toda su familia. Al menos eso fue lo que hizo el pasado sábado en la fiesta de su departamento ofreciendo sánguches de asado, y que por suerte pudo hacerse de una gran suma de dinero después de muchas horas de trabajo. Lo que nunca se imaginó es que terminaría perdiéndolo todo por culpa de un supuesto remisero que la llevó a hasta su casa y aceleró cuando la mujer se bajó a abrir la puerta.

“Esa noche habíamos terminando con una buena racha, era la primera vez que me animaba a vender sánguches de carne, habíamos pedido la materia prima fiada y estábamos contentos porque vendimos todo, en plata eran más o menos 8 mil o 9 mil pesos” comenzó relatando Alejandra a este diario. Y agregó que “yo siempre vengo al parque de Albardón a vender, y me voy en remis hasta mi casa porque voy con muchas cosas, esa noche no trabajaban los dos señores que siempre llamó y se me ofreció a llevar un muchacho que estaba ahí pero no quería llevarme con mi hija porque decía que el auto iba muy cargado, por eso íbamos a hacer dos viajes, el tema es que cuando llegamos yo me baje a abrir la casa y él se fue, en un momento pensé que iba a ir a buscar a mi hija pero no volvió más” sostuvo la vendedora con toda inocencia.

Los insumos que se robó el remisero fueron varias hieleras, un tablón grande con manteles, tuppers de marca con ingredientes y materia prima, y toda la recaudación entre otras cosas. “Lo que este sinvergüenzas nunca supo es que toda la familia depende de esta actividad para vivir, y ahora el daño que nos hicieron es terrible porque además muchas de las cosas eran prestadas o fiábamos para poder empezar con el emprendimiento, incluso este año teníamos la ilusión de generar nuestra propia empresita familiar pero con esto vamos a tener triplicar el esfuerzo” dijo la vendedora con mucha tristeza. Y agregó que “da bronca porque nosotros somos muy humildes, no tenemos plata pero tenemos muchas ganas de trabajar y conseguir nuestras cosas y por culpa de esta persona tenemos que empezar de cero otra vez, pero incluso así no me voy a dar por vencida y voy a salir a vender con más ganas, por mis hijos y por las mismas cuentas que ya empiezan a apretar” afirmó.

Por otra parte la mujer dijo que “mucha gente me ofreció ayuda con algunos insumos como hieleras pero no tengo en que ir para buscarlas porque son en puntos alejados de la provincia y tampoco puedo descuidar el trabajo porque hay que traer el pan a la casa” agregó la vendedora que vive en el Barrio Néstor Kirchner de Albardón.

En tanto que del paradero del supuesto remisero nada se sabe. La denuncia fue realizada en sede policial de Albardón pero hasta ahora no hay ninguna novedad. Lo que si afirmó la trabajadora es que el vehículo no tenía ninguna identificación por lo que podría ser uno de los llamados remises truchos.