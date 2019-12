Fiestas privadas de fin de año: la Policía "sale fuerte" a controlar y piden ayuda de los padres

Fiestas privadas en San Juan, el fenómeno que va subiendo cada día más y las cuales en las fiestas de fin de año se ven a la vuelta de la esquina. Es lo que la Policía trata de evitar y concientizar a los padres, que llevar a los hijos a estos lugares o concederles el permiso, podría ser una mala idea, pero tiene una explicación, un por qué.

El Subcomisario Marcelo Vega, de Leyes Especiales, explicó a Tiempo de San Juan que estas fiestas son ‘clandestinas’ porque ninguna cuenta con algún tipo de permiso y si a un joven le pasa algo adentro del lugar, el “organizador” no se hará responsable y el dolor de cabeza será para los padres del chico o chica que le pasó algo.

El jefe de esta División de Policía, explicó también que son una cadena de problemas este tipo de fiestas ya que no cuentan con ningún tipo de habilitación (ya sea de bomberos, policía, planeamiento, entre otros), las bebidas alcohólicas hay en abundancia y no hay medidas de seguridad, es decir, están todas las posibilidades echadas a que a una persona le pase algo. “Una joven en La Plata estaba en una de estas fiesta privadas, había consumido alcohol, cayó a una pileta y murió ahogada”, dio como ejemplo.

“Nos hemos encontrado con lugares que entran 50 personas, según lo que dice el departamento de Bomberos y hay 300; vemos estructuras de metal armadas de forma precaria, no hay salidas de emergencia, conexiones de energía eléctrica en lugares húmedos”, haciendo hincapié en las falencias que presentan los lugares.

También razonó que hay ocasiones que no pasa nada, pero buscan evitar el problema: “Nosotros no cumplimos como policías si vamos cuando ocurrió tal problema, nosotros tenemos que evitar que esas cosas no pasen”.

Para eso personal de la División Leyes Especiales, en conjunto con las comisarías de la provincia y también de la Justicia, han preparado un megaoperativo para la madrugada de este 1 de enero con gran cantidad de efectivos policiales en diferentes sectores de la provincia. Además tienen la autorización que ante cualquier falencia del lugar, el recinto se clausurará de inmediato.

Ante la pregunta de ‘si alguien ha venido a pedir un permiso para una fiesta privada’, el jefe respondió: “Nadie ha venido a pedir un permiso. Si los chicos quieren divertirse vayan a los lugares que si les pasa algo, haya personas que se hagan responsables. Si no, no lo hagan y le pedimos a los padres que nos ayuden” terminó diciendo Marcelo Vega.