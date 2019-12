Fuerte choque entre un auto y un colectivo frente a una comisaría rawsina

Un terrible accidente entre un colectivo y un auto, dejó al vehículo de menor porte, afirmado contra una mora, al lado de una acequia. El choque fue entre un ómnibus de la línea 11, de la empresa El Triunfo, y un Fiat Duna, en la esquina de calles Tacuarí y Misiones, frente a la Comisaría 24ª, de Rawson.

Aún no trascendieron mayores detalles de lo ocurrido pero se supo que el Duna, tras impactar con el colectivo, se fue hacia un costado de la calzada, pudiendo afirmarse con un árbol. No hubo personas heridas, sólo la mujer que conducía el Fiat se llevó un gran susto, pero no tenía heridas.

El hecho ocurrió sobre las 22:30 de este lunes. Intervino personal policial de la Comisaría 24ª, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar cómo ocurrió.