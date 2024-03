Las minas Los Azules y Pachón despiden gente y en Calingasta están furiosos porque sacan a los del lugar y no a los de afuera

El proveedor afirmó que comparados con los servicios de afuera los de Calingasta, "no creo que seamos más caros o más complicados. La verdad que muchas de las veces que hemos tenido reuniones con directivos de las distintas empresas, tanto con la gente de Los Azules, con la gente de Glencore, y los otros proyectos mineros, siempre hemos pedido que por lo menos queremos prestar el servicio a igualdad de condiciones de cualquiera que viene de otro lugar. Y bueno, por ahí nos cuesta mucho, será porque, la verdad que pongo en incógnita esto, sinceramente lo digo muy modestamente, no sé si a veces se quiere que no haya tanta gente en los proyectos mineros para ver cómo se viene desarrollando. No sé, son un montón de preguntas que uno se hace porque me parece increíble que teniendo la mano ahora ahí, donde tendrían que bajar costos, con la mano calificada que viene de otro lugar. No tendría que haber un calingastino, un jachallero o un iglesiano que no tenga que ver con la minería".

Cordeje dijo que están los ánimos caldeados en todos los proveedores que forman parte de la Liga. Este grupo fue conformado en febrero con la idea de darle impulso al sector y firmaron un Convenio de Asistencia, Colaboración y Fomento las siguientes entidades: CAPRESMI (Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia), CAEMCA (Cámara Empresaria de Calingasta), CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta), CAPSEMIJA (Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Jáchal) y la CASEMI (Cámara de Servicios Mineros de San Juan). También la integran instituciones de profesionales como CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicaciones), CAPERFO (Cámara de Empresas Perforistas de San Juan), CADIM (Colegio Argentino de Ingenieros en Mina), Colegio Profesionales de Geofísica y el Colegio Profesional de Ciencias Biológicas de San Juan.

El calingastino aseguró que "la verdad que estaban muy molestos los proveedores de servicios, y vamos a tener una reunión muy próxima con Mario Hernández, que es el gerente de Institucionales de Azules, porque la verdad que esta va a ser la segunda reunión que vamos a tener con él, es una persona muy conocida, que está en distintos proyectos, y le vamos a plantear este problema, o sea, que no estamos viendo la intención de tenernos de verdad en cuenta".

"Hay servicios de carga pesada que podemos hacerlos y la vemos pasar. Calingastinos no son, capaz que sí sanjuaninos pero queremos por lo menos una parte de esa participación", expresó.

¿Qué medidas van a tomar? El empresario afirmó que "si es necesario, tenemos que cortar las rutas de ingresos a las minas, a los efectos que seamos escuchados, porque pareciera que somos hijos del rigor a veces, y tenemos que tomar ese tipo de medidas, que me parece increíble porque deberían tenernos en cuenta". La reunión se espera para después de Semana Santa con Mario Hernández para ver cómo se sortean estos obstáculos.

image.png En agosto del año pasado, presentaron a los calingastinos el Informe de Impacto Ambiental de Los Azules. El Ministerio de Minería acompañó la presentación y lanzó cursos de capacitación.

Despidos

Cordeje afirmó este martes que se dieron 23 despidos en Los Azules y 14 en Pachón. "Hoy por hoy, en muchos de los casos que estamos viviendo, hay dos empresas de Calingasta que estaban prestando servicio de Movimiento del Suelo y han tenido que despedir empleados. Hay otra empresa también que hacía servicios generales y han tenido que despedir 23 empleados. Y son calingastinos. Todas las empresas como Mayor, Conosur, todo eso viene con un equipo de personal calificado y la verdad que podrían pasar por la Cámara y nosotros podríamos proveerles una lista de empleados que están calificados, que tienen experiencia o que tienen curso de capacitación en cuanto a perforaciones y la verdad que brillan por su ausencia. Ni siquiera algunos tienen oficinas en Calingasta que serían importantes para llevarles una matrícula", se lamentó el calingastino, en diálogo con Radio Sarmiento.

Según él, hubo previsiones que salieron mal en Los Azules cuando se fue a buscar inversiones en Canadá. "Alrededor 20 días atrás, algo así, se terminó todo lo que era obra en mina y, por ejemplo, una empresa que hay allá que se llama Andes Calingasta, la verdad que han tenido que despedir alrededor de 20 empleados porque, bueno, pareciera que con este viaje que se hizo, en el caso de (el gerente de Los Azules Mike) Meding y todo eso, no habría conseguido la inversión que ellos esperaban y han tenido que reprogramar todas sus tareas. Han tenido que suspender obras que se venían haciendo previendo que en el futuro se iba a abrir Los Azules y se les ha complicado. De ser así, sería importante que empiecen a parar a la gente de afuera y no la de Calingasta", dijo enfático.

Y concluyó sobre sus expectativas que "la verdad que nosotros, como calingastinos y como sanjuaninos estamos muy ilusionados de que esto entre a funcionar, porque el hecho de llevar un sueldo a un hogar, hoy por hoy, es fundamental en el sustento de una familia. Y la verdad que estamos esperanzados. Me parece que por ahí nos falta un poco más de comunicación, nos falta un poco más de compromiso. Eso también hay que remarcar. Mayor compromiso de las empresas con los proveedores de servicios, con la mano calificada. Estamos fabricando todos los años técnicos mineros y esos técnicos mineros tienen que buscar otra ocupación porque no tienen más trabajo".