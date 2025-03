Premios Oscar 2025: seguí el minuto a minuto de los ganadores

Live Blog Post

Inició la ceremonia

Con la conducción de Conan O'Brien, Ariana Grande fue la encargada de abrir la ceremonia interpretando "Somewhere over the rainbow", canción que se volvió popular de la mano de "El Mago de Oz".

Por su parte, Cynthia Erivo interpretó Home. Así, las protagonistas de unas de las favoritas de la velada dieron inicio a una nueva edición de los premios de la Academia.