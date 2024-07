Imposible no llorar: el emotivo e inédito video con el que Tití Fernández recordó a su hija fallecida

Todos los 2 de julio el periodista Titi Fernández recuerda el fallecimiento de su hija Soledad , que perdió la vida a los 26 años , en el Mundial de Fútbol Brasil 2014 , en un terrible accidente automovilístico. Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario, el periodista compartió un video en sus redes sociales acompañado por un emotivo texto: “ Sole, mi amor, ya pasaron 10 años de aquel día trágico en el que el querido Negro Carneiro me decía que habían tenido un accidente en la ruta y habías muerto ”.

Embed - Murió la hija de Tití Fernández - Telefe Noticias

Titi confesó: “Se me cayó el mundo, te esperaba para desayunar, después de aquel ‘chau, pá, hasta mañana’, que me dijiste en San Pablo y el mañana nunca llegó”.

El periodista agregó: “Te cuento que hace unos días estuve en Chicago con tu querido Adrián Paenza (después de 5 años y lo encontré muy bien) y me dio un video que había grabado, el que nunca habíamos visto, y como no tengo muchos registros tuyos, porque no te gustaba que te filmaran, lo quise poner aquí para que la gente vea lo linda y simpática que eras. Ni mamá sabía de este video. Norita, espero que te guste. Sole, te extrañamos y te necesitamos cada día más, estás siempre presente en nuestras vidas”.

Al ver el video, la mamá de la joven expresó: “Qué hermoso video, mi amada hiji, que linda que sos y qué buena mina. SOS TODO LO QUE ESTÁ BIEN, COMO TE NECESITO Y COMO TE EXTRAÑO”.

Los cibernautas apoyaron al matrimonio en esta fecha tan difícil para ellos con mensajes como: “Titi, te mereces todo lo mejor, tenés una familia maravillosa, pasaste las malas, pero siempre sonreís y le das para adelante. Siempre es un placer verte en acción y como contagias tu alegría. Sole eterna por siempre”; “Que duro lo que les tocó vivir. Siempre te leo y sufro como padre por lo que viven cada día. Les mando un abrazo grande. A Sole no la conocía, pero si era hija de ustedes seguro era una gran persona”.

El video de Tití Fernández para recordar a su hija Sole, a diez años de su muerte