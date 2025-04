Filtran audios que vinculan a More Rial con un intento de robo a la casa de un reconocido humorista

En el programa de Karina Mazzocco pasaron un audio de Suárez en el que cuenta cómo habían pergeñado el asalto frustrado junto a la hija de Jorge Rial. “Che, amiga, no sabés la que nos mandamos con Morena. Se vienen de Buenos Aires ella y unos amigos, Alan Cañete, que es uno de mis abogados en la causa de Perciavalle. Bueno, ese resultó ser un tránsfuga que terminó preso por la casa de al lado”, se lo escucha decir al sujeto, que actualmente está detenido.

Y continuó contando en la nota de voz que le envió a una amiga antes de quedar detenido: “Tengo miedo hasta yo de caer preso en cualquier momento. Que Dios me ampare y que no caiga preso”.

“Nosotros habíamos organizado un atraco acá en Uruguay. Íbamos a entrar a una casa de unos 200 mil dólares. Ellos se venían para Uruguay. Ya habíamos estudiado toda la movida, ya habíamos pagado para que rompan las cámaras, todo, y se iban a robar esos 200 mil dólares y esa plata se iba para Buenos Aires, y se repartía la teca entre siete personas”, agregó.

Tadeo Suárez añadió en su relato: “Pasa todo eso, llega Morena a Uruguay, llega Alan, llegan los chorros estos que vienen, que eran chorros peligrosos, que habían estado presos en la cárcel de Mar del Plata y no sé qué otra cárcel más, y el hermano de Alan Cañete, que era mi abogado. Alan va a cruzar la frontera y no puede. Pasa ilegal por Entre Ríos, que era por donde después iba la plata, porque la plata no podía pasar legal”.

“Llegan a Uruguay, yo me ca... bolu... Me cag... todo para el trabajo porque yo nunca había hecho estas cosas. Ella ya me había invitado a Córdoba para hacerlo y me había contado el modus operandi, que era conocer y acercarse a gente millonaria con plata, estudiarle toda la movida, cómo eran todos sus movimientos, dónde está la plata y todo eso, y le hacían un atraco. Le robaban una llave o algo para no forzar la cerradura y entraba, y eso era lo que hacían siempre”, explicó sobre la modalidad de robo de la banda que comandaba Morena.

Acto seguido, el joven detenido reveló cuánto dinero ganó la mediática con los asaltos: “Morena me contó que lo hizo siete, ocho meses y generó como 45 mil dólares, 60 mil dólares. Este atraco era de 60 palos y se dividía entre siete, y ellos venían para hacer eso”.

Un integrante de la banda de More Rial contó que pretendían asaltar a Carlos Perciavalle

“Llegan a Uruguay. Yo me cag..., desaparecí y le mando los pasajes por Colonia Express para que se vuelvan para atrás, y estos personajes le querían entrar a la casa a Perciavalle también para romperle las cosas”, aseveró.

Además, Suárez señaló que estaría siendo amenazado por Rial: “Morena me amenazó, porque tuve un problema con ella, que ella iba a sacar todo esto al aire, y todavía tengo el problema este de Perciavalle, que ya no sé en qué va a terminar”.

“Parece que el viejo (Perciavalle) me quiere denunciar en Buenos Aires por simulación de delito”, concluyó. Para cerrar, Castilhos opinó: “Nos salvamos del robo”.