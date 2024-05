Alberto Cormillot y una dura confesión sobre su salud: qué dijo

“Estoy mucho mejor, hoy pensaba volver a trabajar (a Cuestión de Peso) pero decidí tomarme unos días más”, dijo Cormillot en diálogo con Teleshow desde su casa, donde hace reposo desde el martes pasado cuando fue dado de alta. “Mi intención es volver al programa el miércoles, me siento cada día mejor aunque me pasó un camión con acoplado por encima porque tuve muchas complicaciones, pero cada día que pasa estoy mejor”, se sinceró.

Las complicaciones de su salud

Consultado sobre las “complicaciones” que tuvo durante su internación, el doctor explicó: “El hecho de estar en cama y sumado a la fractura cerca del pulmón provocaron una neumonía, que tuvo que ser tratada con analgésicos que me hicieron funcionar peligrosamente el estómago y la vejiga. Además se sumó la retención de líquidos, producto de los sueros que me iban poniendo y la pérdida de peso que ahora estoy recuperando y llegando a mi peso normal”.

En cuanto a la fractura que le provocó el accidente doméstico semanas atrás, señaló: “Las costillas ahora se sueldan solas porque depende donde te las rompas. Si te las rompes adelante que el tórax tiene más expansión cuando vos respiras, se mueven y ahí duelen, pero cuando se rompen atrás, que es mi caso, esa parte se moviliza menos, entonces, duele menos. Ahora estoy controlando el dolor con paracetamol que es muy suave”.

Alberto Cormillot recordó que “los primeros dos primeros días fueron dolorosos”. “En ese momento me ponían analgésicos mucho más fuertes”, contó a este medio y eso le provocó ciertas dificultades de salud, pero ahora ya está a pleno para volver a sus actividades.

“En realidad estoy trabajando desde mi casa porque todavía no repuse las energías físicas. Ahora tengo que entregar un libro de memorias antes de fin de año. Buena memoria o mala memoria, veré de lo que me acuerde -bromeó-, con el paso del tiempo te vas acordando de menos cosas. Firmé contrato hace rato con una editorial muy grande y ahora me lo reclamaban”, detalló.

En el nuevo libro que prepara el médico, se animó a anticipar: “Las cosas que la gente más le gustaría saber no las voy a contar, eso para empezar. Contaré cómo fue el desarrollo y el crecimiento de la especialidad porque cuando me recibí no estaba, se fue instalando de a poco en la cabeza de la gente y habrá algunas anécdotas esperando que alguna pueda ser interesantes. Serán ‘Las memorias permitidas de Cormillot’”.

El accidente doméstico de Alberto Cormillot

La tierna visita de su hijo Emilio durante su internación

A pocos días de estrenarse la nueva edición de Cuestión de Peso (El Trece), el especialista se vio obligado a dar un paso al costado. Esto llenó de preocupación a los integrantes del ciclo, quienes estaban acostumbrados a su presencia en el día a día. En diálogo con Teleshow, el nutricionista explicó lo que le ocurrió: “Me caí y me fisuré las costillas. Me siento bien, salvo por el dolor”.

Además, le explicó a este medio que no recibió el alta debido a que tenían que controlar su estado de salud, ya que se rompió tres costillas. En paralelo a su testimonio, su esposa explicó que las fracturas ocurrieron cuando se levantó de la cama y se tropezó con unos juguetes de su hijo. “Lo que pasó fue que se cayó a las cuatro de la mañana cuando se iba para la radio. Yo escuché el golpe y me desperté. Vi que estaba en el piso y lo ayudé a levantarse. Se dio contra la punta de una cómoda de madera y entonces eso fue lo que le partió las costillas”, expresó en Mañanísima (El Trece).

FUENTE: Infobae