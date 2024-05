Tras su problema de salud, Alberto Cormillot reapareció en "Cuestión de peso" e hizo llorar a todos

Mario Massaccesi , conductor del ciclo, le dijo a Jenni , una de las participantes: “Ahora tenemos una visita, esperada o inesperada, ¿te animás a darme el brazo?”. La joven bromeó al respecto: “No vamos al altar, ¿eh? Porque yo no me pienso casar”.

El animador le respondió: “Sí, ya lo sé, no me voy a ningún lado. Pero hay alguien que te quiere saludar. Nos quiere saludar porque reaparece y pronto lo tenemos… ¡al Doc Cormillot !”.

En ese momento pudo verse la imagen del médico, que sigue recuperándose del durísimo accidente que tuvo días atrás.

Cormillot se quebró en llanto e hizo lagrimear a todos mientras confesaba: “¡Qué tarado! Me emocioné al ver a Jenni… y me emociona ver el programa y poder hablar con todos ustedes (se quiebra). Tuve unos días medio complicados, pero ahora estoy fenómeno. Pero la estrella es Jenni, y yo la quiero felicitar, y estoy muy feliz de estar con vos, de verla así, realmente fue siempre una estrella, y como dijo ella, entró una niña, y fue creciendo dentro del programa, y creció mucho”.

El nutricionista agregó: “Y lo que decía del peso, llegó a un peso imposible de sostener, ella se dio cuenta que era imposible de sostener, pero eso requiere un tiempo, que uno admita que hay un peso que es el ideal, pero que las situaciones ideales en la vida son ideales, pero no son sustentables. Así que ahí está la de 151 (kilos), y la de la derecha, la que llegó acá a bailar a lo de Tinelli, un fenómeno”.

Video del doctor Cormillot llorando en “Cuestión de peso”:

https://www.youtube.com/watch?v=qchRT0ZJhGU

Qué le pasó al doctor Cormillot

La esposa del médico contó: “Él se despertó a las cuatro de la mañana como todos los días para ir a la radio y se ve que cerca de la cama habrán quedado los autitos, algo de Emilio, pisó eso, se cayó, se dio contra la punta de una cómoda y se rompió tres costillas”.

Después, el propio Cormillot reveló más detalles del accidente: “La oscuridad y un carrito de Emilio, mi hijo, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada y me caí. Me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas. Cuando tenés las costillas rotas, en la inmensa mayoría de los casos lo único que podés hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o como una pierna o como un dedo. Doy gracias a Dios que fue solo rotura de costilla porque el golpe fue muy fuerte y justo contra una punta que era de madera”.