La inesperada confesión de Teté Coustarot que sacudió al ambiente farandulesco

En diciembre pasado, Teté Coustarot viajó a Miami, Estados Unidos, para pasar las fiestas junto su gran amiga, Susana Giménez, y luego disfrutar de unas merecidas vacaciones. Y recientemente, en una entrevista radial, la conductora reveló que en su estadía en el país que dirige Joe Biden recibió la vacuna contra el coronavirus.

“En Estados Unidos me vacuné también, no se lo conté a nadie", empezó la exmodelo. Y explicó cómo fue el trámite con el que accedió a la dos dosis del laboratorio Pfizer: “Fue muy simple, yo me fui a pasar las fiestas y no tenía idea, no es que me fui a vacunar. Y cuando empecé a ver que podía anotarme ahí. (El trámite) lo hizo Dany Mañas, que estuvo cuatro días metido buscando todo”. Eso sí, aclaró que Susana no accedió a la vacuna porque luego de compartir la Navidad, volvió a Punta del Este.

Y concluyó: "Yo no pagué, lo único que tenías que hacer era meterte en la aplicación y anotarte. No hubo ninguna pregunta, no es un tema de migración, sino un tema de salud, yo fui con el DNI argentino”. Además, se mostró entusiasmada por el inicio de La hora exacta, un programa de preguntas y respuestas que conducirá en El Nueve junto a Boy Olmi.

Cabe recordar que Teté no es la única famosa argentina que se vacunó en Estados Unidos. Antes Ana Rosenfeld, que viajó para conocer a Ralph, su nieto, accedió a la vacuna por ser mayor de 65 años. Y Yanina Latorre se vio envuelta en un escándalo mediático al hacer público que aprovechó su estadía en la "Ciudad Sol" para que su madre, Dora Caamaño, se vacunara contra el covid-19. "Sí, ya sabemos, la gente dice pavadas. Estamos tan contentas, tan felices, sobre todo yo que puedo hacer esto por mi vieja. Ojalá pase en Buenos Aires pronto, pero lo veo complicado”, dijo la panelista de Los ángeles de la mañana y fue duramente criticada por su polémica militancia para incentivar la vacunación en el exterior.