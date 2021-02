¡Traición! Un ícono de Masterchef se cruzó de vereda

El pase del año que podría darle dolor de cabeza a Telefe y algunas alegrías a El Trece ya es oficial y causó sorpresa en todos: el icónico chef y jurado de "MasterChef" y "Bake Off" Christophe Krywonis dejó la señal líder para incorporarse al nuevo magazine conducido por Mariana Fabbiani en el canal de Grupo Clarín.

A partir de abril el chef francés y Fabbiani -que viene de cerrar el programa de entretenimentos "Mamushka" tras ocho meses de aire- serán la pareja conductora del nuevo magazine que prepara El Trece, que buscará recuperar los números que se llevó Florencia Peña con su exitoso "Flor de Equipo" (Telefe).

La primicia se supo gracias al portal PrimiciasYa, que también reveló que el programa de la productora Mandarina -cuyo mayor responsable es el esposo de Mariana Fabbiani, Mariano Chihade- comenzaría en abril por la pantalla de El Trece.

Krywonis saltó a la popularidad gracias a los realities de cocina "MasterChef", "MasterChef Kids", "Bake Off", "Pesadilla en la Cocina" y "Familias frente a frente", en los que hizo gala de toda su técnica y destreza en la evaluación de platos elaborados y desastres culinarios. El éxito de los programas y su carisma lo hicieron uno de los personajes más queridos de la televisión.

“Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue", afirmó Christophe en torno a sus razones para bajarse de la entonces novedad de Telefe, "MasterChef Celebrity".