Por esa plata te saco jugoso un ladrillo: ¿cuánto cobrarían los participantes del Masterchef Celebrity 2?

Dentro de muy poco tiempo, MasterChef Celebrity 2 estará en la pantalla de Telefe. Tras el éxito alcanzado en la primera edición, que tuvo lugar en el segundo semestre del 2020 y que superó varias veces los 20 puntos de rating, miles de fanáticos de todo el país esperan con ansias la llegada de la segunda temporada, que contará con varios famosos de renombre. Semanas antes de que el nuevo ciclo comience, se filtraron los sueldos que cobrarán los participantes.

De acuerdo a lo que indicaron en el programa de Pablo Duggan por Radio 10, los salarios de cada participante de MasterChef 2 varían según la trascendencia que ha tenido cada protagonista y de las posibilidades de que generen empatía entre los televidentes. Sin embargo, lo que percibe cada uno, sin dudas, es muy elevado.

Según indicaron en dicho programa, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero y Juanse son algunos de los personajes que pueden tener los sueldos más altos del famoso reality de cocina; mientras que en el segundo puesto ingresarían Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Cae (Carlos Alfredo Elías), María O'Donnell y Sol Pérez.

Hace unos días, Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.